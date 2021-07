Weinsteina previezli do Los Angeles, kde čelí ďalším obvineniam

Washington 21. júla (TASR) - Odsúdeného bývalého amerického producenta Harveyho Weinsteina previezli v utorok do Kalifornie, kde bude čeliť ďalším obvineniam zo znásilnenia a sexuálneho zneužitia, uviedla spravodajská televízia CNN.



Weinstein čelí v okrese Los Angeles 11 bodom obžaloby zo sexuálneho zneužitia, ktoré sa týkajú piatich rôznych žien. K tomuto sexuálnemu obťažovaniu malo prísť v rokoch 2004 až 2013. Minulý mesiac preto súd v New York povolil vydanie Weinsteina do Los Angeles. Jeho právnici očakávajú, že v stredu ho predvedú pred súd a obžalujú.



Weinsteina uznala súdna porota v New Yorku 24. februára 2020 za vinného zo sexuálneho útoku voči bývalej asistentke produkcie Mimi Haleyiovej v roku 2006 a zo znásilnenia herečky Jessicy Mannovej v roku 2013. Trest v trvaní 23 rokov mu sudca vymeral 11. marca. Odpykáva si ho vo väznici s maximálnym stupňom stráženia Wende Correctional Facility v štáte New York.