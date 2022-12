Weinsteina uznali za vinného zo sexuálnych zločinov

Los Angeles 20. decembra (TASR) - Bývalého amerického filmového producenta Harveyho Weinsteina v pondelok súdna porota v Kalifornii uznala za vinného z viacerých sexuálnych trestných činov vrátane znásilnenia, ktorých sa dopustil voči jednej žene. TASR správu prevzala v utorok z agentúry DPA a webovej stránky denníka The New York Times.



Porota Weinsteina uznala za vinného zo znásilnenia jednej ženy a ďalších dvoch sexuálnych trestných činov voči nej. V prípade sexuálneho útoku na ďalšiu ženu ho však vyhlásila za nevinného. Porotcovia neboli schopní vyniesť verdikt za obvinenia v troch ďalších bodoch obžaloby, ktoré sa vzťahujú na dve ženy, píše The New York Times.



Obžaloba Weinsteina označila za "predátora", ktorý zneužil svoj vplyv vo filmovom priemysle na to, aby ženy nalákal na schôdzky. Neskôr ich izoloval a napadol, píše americký denník.



Právnici obhajoby tvrdili, že ženy so sexuálnym stykom súhlasili a vo svojich vyjadreniach o telesnom kontakte zveličovali či zavádzali.



Predmetné obvinenia voči Weinsteinovi vzniesli štyri ženy v období rokov 2004 až 2013. K väčšine útokov došlo v hoteloch v Beverly Hills.



Weinstein si už odpykáva 23-ročný trest väzenia za znásilnenie a ďalšie trestné činy po tom, čo mu ho v roku 2020 udelil súd v New Yorku.