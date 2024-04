Weinsteinov právnik: Vedeli sme, že nemal spravodlivý súdny proces

New York 25. apríla (TASR) - Právnik bývalého amerického producenta Harveyho Weinsteina vo štvrtok ocenil zvrat odsudzujúceho rozsudku ako veľký deň pre justičný systém USA. Povedal, že vždy bol presvedčený, že zákon sa na tento súdny proces nesprávne použil. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry AFP.



"Z hĺbky našich sŕdc, z našich stoviek rokov skúseností sme vedeli, že Harvey Weinstein nemal spravodlivý proces," povedal novinárom Arthur Aidala, šéf Weinsteinovho právnického tímu.



"Sú ľudia, ktorí sú veľmi nepopulárni v našej spoločnosti, ale my stále musíme aj na nich použiť zákon spravodlivo. Nikto nie je nad zákonom. Ale nikto nie je ani pod zákonom," dodal. Povedal, že načasovanie zvratu rozsudku bolo prekvapením pre Weinsteina aj jeho právnikov.



"Mal som telefonát a bol to Harvey. Zasypal mňa a môj tím chválou a povedal mi ´ďakujem vám´ viackrát, než môžem spočítať," uviedol Aidala. "Niekto k nemu prišiel a odovzdal mu dokument. Dodal, že išlo len o dve vety: Odsúdenie Harveyho Weinsteina je zrušené," doplnil.



"Harvey bol veľmi vľúdny, veľmi vďačný. Vlastne mi telefonoval trikrát. Je na strašnom mieste v strašnej situácii, ale ľudský duch je silný a on sa snaží, ako najlepšie vie," vyhlásil právnik.



Najvyšší súd amerického štátu New York zrušil vo štvrtok rozsudok nad Weinsteinom z roku 2020, v ktorom ho uznali za vinného zo sexuálnych trestných činov. Zároveň nariadil nový proces v prípade.



Sudcovia v rozhodnutí o Weinsteinovom odvolaní konštatovali, že priebeh pôvodného súdneho konania poznačili procesné chyby. Patrilo k nim pripustenie výpovede žien o skutkoch, ktorých sa netýkala žaloba.



Weinsteina (72) uznal súd v New Yorku vo februári 2020 vinným zo znásilnenia a sexuálneho útoku, za čo mu udelil 23 rokov väzenia. V prípade znásilnenie ženy v Beverly Hills ho odsúdil na 16 rokov aj súd v Los Angeles. Tento rozsudok je právoplatný a preto Weinstein zostane vo väznici.



Obvinenia desiatok žien voči Oscarom ocenenému producentovi sa začali objavovať v roku 2017 a významnou mierou prispeli k vzniku hnutia známeho ako #MeToo. Weinstein trvá na svojej nevine.