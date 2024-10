Sexuálny útočník Weinstein má rakovinu kostnej drene

New York 22. októbra (TASR) - Bývalému hollywoodskemu filmovému producentovi Harveymu Weinsteinovi diagnostikovali istý typ rakoviny kostnej drene, konkrétne chronickú myeloidnú leukémiu (CML). Informovali o tom v utorok americké televízie NBC News a ABC News s tým 72-ročný Weinstein sa lieči v newyorskej väznici, kde si odpykáva trest za sexuálne delikty, uvádza TASR.



Kedysi vplyvný filmový magnát mal v ostatnom čase viacero zdravotných problémov a počas septembrového krátkeho pojednávania bol bledý a viditeľne zoslabnutý, analyzuje agentúra AFP. V septembri podstúpil Weinstein aj urgentnú operáciu srdca, po ktorej jeho hovorca Juda Engelmayer skonštatoval, že je "nateraz mimo ohrozenia života". Engelmayer zároveň označil za znepokojivé, že sa Weinsteinove zdravotné problémy "stali predmetom verejnej diskusie".



Weinsteina uznal vo februári 2020 súd v štáte New York za vinného zo znásilnenia a sexuálneho útoku, za čo mu uložil trest 23 rokov väzenia. V apríli 2024 odvolací súd tento verdikt zrušil pre procesné chyby a nariadil obnovené konanie.



Weinsteina však medzitým odsúdil súd v Los Angeles za znásilnenie ženy v Beverly Hills na 16 rokov odňatia slobody. Tento druhý rozsudok je naďalej právoplatný, preto Weinstein zostal vo väzení aj po zrušení verdiktu v newyorskom prípade.



Obvinenia desiatok žien voči tomuto Oscarom ocenenému producentovi sa začali objavovať v roku 2017 a významnou mierou prispeli k vzniku hnutia známeho ako #MeToo. Weinsteina obvinilo z obťažovania, sexuálneho napadnutia či znásilnenia viac ako 80 žien vrátane prominentných herečiek ako Angelina Jolieová, Gwyneth Paltrowová či Ashley Juddová. Weinstein trvá na svojej nevine, pričom tvrdí, že sexuálne vzťahy nadväzoval len so súhlasom druhej strany.