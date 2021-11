Welby sa ospravedlnil za prirovnanie klimatických zmien k holokaustu

Glasgow 2. novembra (TASR) - Arcibiskup canterburský Justin Welby, hlava anglikánskej cirkvi v Británii, sa v pondelok ospravedlnil za svoj výrok o tom, že dôsledky klimatických zmien budú horšie, než bola nacistická genocída.



Welby, ktorý je zároveň lídrom celosvetovej anglikánskej komunity, mal daný výrok počas rozhovoru pre stanicu BBC na klimatickom summite v Glasgowe, informovala tlačová agentúra AFP.



Vyhlásil, že čelní predstavitelia jednotlivých krajín budú "zatratení", ak nedosiahnu cieľ stanovený Organizáciou Spojených národov (OSN) na tomto stretnutí - urýchlene nájsť spôsob, ako stabilizovať globálne otepľovanie.



O politikoch, ktorí v tejto úlohe zlyhajú, budú nasledujúce generácie hovoriť "oveľa prísnejším tónom, než akým my hovoríme o politikoch 30. rokov 20. storočia - o tých, ktorí ignorovali to, čo sa dialo v nacistickom Nemecku", povedal Welby.



Dodal, že klimatické zmeny "budú zabíjať ľudí na celom svete po celé generácie" a "spôsobia genocídu v nekonečne väčšom rozsahu", než bol počas druhej svetovej vojny holokaust.



Welby sa za svoje vyjadrenie neskôr ospravedlnil s tým, že nechcel uraziť židovskú komunitu týmto prirovnaním.



"Jednoznačne sa ospravedlňujem za slová, ktoré som použil, keď som sa snažil zdôrazniť vážnosť situácie. Nikdy nie je správne porovnávať niečo so zverstvami spáchanými nacistami a je mi ľúto, že som tým urazil židovskú obec," vyhlásil Welby.



Stephen Pollard, šéfredaktor britského týždenníka The Jewish Chronicle, na Welbyho výrok zareagoval podráždene a vyhlásil, že jeho vyjadrenie bolo "také ohavné, že jednoducho nedokážem pochopiť, ako môže Welby po tomto zostať kňazom, nieto ešte arcibiskupom".