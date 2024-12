Welbyho nástupca v anglikánskej cirkvi čelí výzvam na odstúpenie

Londýn 16. decembra (TASR) - Arcibiskup z Yorku Stephen Cottrell, ktorý má dočasne prevziať vedenie anglikánskej cirkvi, čelí výzvam, aby odstúpil. Dôvodom je sporné riešenie prípadu kňaza, ktorý bol obvinený zo sexuálneho zneužívania.



Ako TASR informuje s odvolaním sa na agentúru AP, Cottrell ponechal tohto kňaza na svojom poste, hoci vedel, že mu cirkev zakázala byť samému s deťmi a že zaplatil odškodné jednému zo svojich žalobcov.



Táto kauza sa odohrala, keď bol Cottrell biskupom v Chelmsforde vo východnom Anglicku. Teraz je druhým najvyššie postaveným biskupom v anglikánskej cirkvi a v januári by mal prebrať jej vedenie od arcibiskupa z Canterbury Justina Welbyho, ktorý v novembri odstúpil pre spôsob, akým riešil rôzne prípady sexuálneho zneužívania.



Hovorca arcibiskupa z Yorku v rozhovore pre britskú stanicu BBC pred časom povedal, že Cottrell nemá právomoc prepustiť kňaza Davida Tudora zo služby v cirkvi. Nakoniec k tomu však došlo v októbri, a to s doživotnou platnosťou - tom, čo sa Tudor priznal, že v 80. rokoch mal sexuálny vzťah s dvoma dospievajúcimi dievčatami, z ktorých jedna mala menej ako 16 rokov.



Biskupka z Newcastlu Helen-Ann Hartleyová - ktorá je jednou z mála popredných anglikánskych duchovných verejne kritizujúcich spôsob, akým táto cirkev rieši obvinenia zo zneužívania - vyhlásila, že pri najnovších odhaleniach pociťuje "istú nedôveru". Povedala, že Cottrellovi chýba dôveryhodnosť alebo morálna autorita na to, aby sa stal najvyšším predstaviteľom anglikánskej cirkvi.



Arcibiskup z Canterbury vedie celosvetové anglikánske spoločenstvo, ku ktorému sa v 165 krajinách sveta hlási 85 miliónov ľudí. Anglikánska cirkev v posledných rokoch zápasí s rozkolom, ktorý vyvolali rozdielne názory na práva homosexuálov a postavenie žien v cirkvi.



Welby odstúpil v novembri po tom, čo sa vyšetrovaním zistilo, že políciu neinformoval o sexuálnom zneužívaní dobrovoľníkom v kresťanských letných táboroch hneď, ako sa o tom dozvedel.



Tento prípad sa týka medzičasom už zosnulého právnika Johna Smytha, ktorý sa dopustil pravdepodobne najrozsiahlejšieho týrania a sexuálneho zneužívania v anglikánskej cirkvi: v prípade figuruje viac než 100 chlapcov a mladých mužov. Smyth sa tohto konania dopúšťal údajne 40 rokov.



Welby plánuje odstúpiť do 6. januára – do sviatku Zjavenia Pána – a Cottrell má prevziať vedenie, kým sa nevyberie trvalá náhrada. Tento proces bude pravdepodobne trvať mesiace.