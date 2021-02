Welthungerhilfe: Sýria čelí dosiaľ najhoršej potravinovej kríze

Damask 20. februára (TASR) - Sýria po desiatich rokoch občianskej vojny zažíva svoju dosiaľ najväčšiu potravinovú krízu. Tvrdí to nemecká humanitárna organizácia Welthungerhilfe, z ktorej vyhlásenia v sobotu citovala tlačová agentúra DPA.



Dostatok jedla nemá v tejto blízkovýchodnej krajine "alarmujúcich a rekordných" 12 miliónov ľudí, čo je takmer 60 percent obyvateľstva, uviedol koordinátor zmienenej skupiny pre Sýriu Konstantin Witschel.



Humanitárna situácia sa v priebehu uplynulého roka všeobecne zhoršila, a týka sa to najmä utečencov. "Situácia v táboroch je hrozná," povedal Witschel po návšteve mesta Asas na severe Sýrie.



Podľa jeho vyjadrenia v utečeneckých táboroch chýbajú takmer všetky druhy zásob, pričom podmienky ľudí ešte viac zhoršujú zimné teploty a hustý dážď.



"Počas našej návštevy sme stretli 30 detí, ktoré mali oblečené iba svetre a sandále v počasí s teplotou šesť-sedem stupňov Celzia," dodal Witschel. Pokles sýrskej líry strojnásobil ceny za potraviny, upozornil humanitárny pracovník.



Vážnosť ekonomických následkov koronavírusovej pandémie sa nedarí zmierniť; mnoho ľudí si v Sýrii môže dovoliť iba polovicu toho, čo potrebuje na minimálne prežitie.



Sýrska občianska vojna sa začala v marci 2011 ako pokojné prodemokratické protesty, čoskoro sa však rozvinula do plného konfliktu, na ktorom sa postupne začali podieľať aj bojovníci a sily z viacerých cudzích krajín.