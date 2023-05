Wendy Shermanová odchádza z vysokého postu v rezorte diplomacie

Washington 12. mája (TASR) - Námestníčka amerického ministra zahraničných vecí Wendy Shermanová, ktorá koordinovala politiku USA aj voči Číne, v piatok oznámila, že odchádza do dôchodku. Z funkcie odstúpi koncom júna. TASR správu prevzala z agentúr AFP a AP.



Meno nástupcu 73-ročnej diplomatky, ktorý bude potrebovať potvrdenie amerického Senátu, bezprostredne neoznámili.



"Som neuveriteľne hrdá na prácu, ktorú sme vykonali pri riešení ohromujúceho množstva výziev: rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu, výziev v indotichomorskom regióne, ochorenie COVID-19, a zároveň pri zjednocovaní spojencov a partnerov v snahe o podporu spoločnej vízie svetlejšej budúcnosti," uviedla Shermanová.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken pochválil Shermanovej tridsaťročnú kariéru. Ocenil jej angažovanie sa v Ázii i jej úsilie o zjednotenie spojencov na podporu Ukrajiny. Povedal, že prezident Joe Biden si ju vybral na post číslo dva na ministerstve zahraničných vecí, pretože veril, že by mohla upevniť vzťahy USA vo svete.



Po nástupe Bidena do úradu v roku 2021 odcestovala Shermanová do Číny, kde viedla napäté, ale pokojné rozhovory o širokom súperení medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomickými veľmocami.



Mala tiež významnú úlohu pri zabezpečovaní medzinárodnej diplomatickej podpory pre Ukrajinu po ruskej invázii.



Shermanová, skúsená vyjednávačka, sprostredkovala jadrové dohody so Severnou Kóreou za administratívy Billa Clintona a s Iránom za vlády Baracka Obamu. Obe dohody stroskotali počas úradovania nasledujúcich republikánskych prezidentov.