Svetový potravinový program OSN doručil potraviny do Pásma Gazy

Rím 20. decembra (TASR) - Svetový potravinový program OSN (WFP) v stredu oznámil, že doručil potraviny do palestínskeho Pásma Gazy cez izraelský hraničný priechod Kerem Šalom. Išlo o prvý priamy humanitárny konvoj z Jordánska. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Príchod konvoja so 46 kamiónmi, ktoré viezli vyše 750 ton tovaru, sa stal skutočnosťou po "týždňoch koordinácie so všetkými stranami", dodala organizácia so sídlom v Ríme.



"Tento rozhodujúci prvý krok môže vydláždiť cestu k udržateľnejšiemu humanitárnemu koridoru cez Jordánsko a umožniť väčšie dodávky pomoci," uviedol WFP.



Informoval tiež, že zmobilizoval zásoby z celého regiónu. "Doručovanie potravín z Jordánska do Pásma Gazy cez hraničný priechod Kerem Šalom zvýši rozsah a rýchlosť potravinovej pomoci do Pásma Gazy, kde miliónom ľudí hrozí vyhladovanie," dodala organizácia.



Izrael minulý piatok schválil dočasné doručovanie pomoci do palestínskej enklávy cez svoj hraničný priechod Kerem Šalom a po týždňoch nátlaku tak otvoril novú trasu pre dodávky zásob.



"Zavedenie koridoru cez Jordánsko zvýši prúdenie pomoci a zmierni trochu tlak a preťaženie, ktorému v súčasnosti čelíme," povedal zástupca WFP na palestínskych územiach Sámir Abdal Džábir. "Toto nám umožní zaistiť viac zásob a mať viac kamiónov na cestách," priblížil.



"Sme veľmi vďační každému, kto toto umožnil. Je to sľubný krok, ktorý nám, ako dúfame, zaručí udržateľnejší a mohutnejší vstup do Pásma Gazy, kde sa dostaneme k väčšiemu počtu ľudí, a rýchlejšie," vysvetlil.