WFP: Húsíovia uniesli zamestnanca v Saná, zrejme aj ďalších
Anonymný jemenský zdroj predtým uviedol, že po raziách v kanceláriách OSN povstalci zadržali celkom sedem zamestnancov.
Autor TASR
Rijád 31. augusta (TASR) - Zástupcovia Svetového potravinového programu OSN (WFP) uviedli, že jemenskí húsíovia podporovaní Iránom v nedeľu zadržali jedného z jeho zamestnancov v jemenskom hlavnom meste Saná. Existujú obavy, že ďalší zamestnanci boli zadržaní v iných častiach krajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Anonymný jemenský zdroj predtým pre viaceré svetové agentúry uviedol, že po raziách v kanceláriách OSN povstalci zadržali celkom sedem zamestnancov WFP a troch pracovníkov Detského fondu OSN (UNICEF).
„Do kancelárií WFP v Saná vstúpili miestne bezpečnostné sily, ktoré zadržali jedného zamestnanca. Existujú správy o ďalších zadržaniach v iných oblastiach,“ uviedla humanitárna organizácia vo svojom vyhlásení pre AFP.
„Svojvoľné únosy humanitárnych pracovníkov sú neprijateľné. Bezpečnosť a ochrana personálu je nevyhnutná na vykonávanie humanitárnej práce, ktorá zachraňuje životy,“ zdôraznila tiež organizácia WFP vo svojom vyhlásení.
Motív únosov v súčasnosti nie je jasný. K incidentu došlo deň po tom, ako šiitský povstalci húsíovia oznámili, že ich premiér Ahmed Raháwí a niekoľko ministrov zahynuli pri štvrtkovom izraelskom nálete na jemenské hlavné mesto.
Povstalci už v minulosti uniesli pracovníkov OSN a obvinili ich zo špionáže pre Spojené štáty. Podľa informácií OSN bolo v marci stále držaných v zajatí 23 humanitárnych pracovníkov. Niektorí z nich sú v zajatí už viac ako tri roky. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres v júni požadoval ich okamžité a bezpodmienečné prepustenie.
Zadržania v minulom roku podnietili Organizáciu Spojených národov, aby obmedzila svoje aktivity a pozastavila činnosti v niektorých regiónoch najchudobnejšej krajiny Arabského polostrova, konštatuje AFP.
