WFP: Izrael zakázal prejazd humanitárneho konvoja, ľudia ho vyrabovali

Tel Aviv 6. marca (TASR) – Izraelské obranné sily (IDF) v utorok na kontrolnom stanovišti na juhovýchode Pásma Gazy nepovolili prejazd konvoja s humanitárnou pomocou, ktorý smeroval na sever. Zúfalí ľudia ho následne vyrabovali, oznámil Svetový potravinový program OSN (WFP). TASR správu prebrala od agentúry AFP.



WFP vyhlásil, že potravinový konvoj tvorený 14 nákladnými vozidlami čakal na kontrolnom stanovišti Wádí Gaza tri hodiny. Konvoj po zmene trasy zastavil "veľký dav zúfalých ľudí", ktorý podľa WFP vyraboval približne 200 ton potravín.



Uvedený konvoj bol prvým od 20. februára, keď WFP zastavil dodávky pomoci do Pásma Gazy z dôvodu streľby na konvoj a rabovania nákladných automobilov. WFP vtedy situáciu opísal ako úplný chaos a násilie z dôvodu skolabovania občianskeho poriadku.



WFP uviedol, že hľadá všetky možnosti dodávok pomoci. Cestné spojenie je však jediný spôsob, ako do Pásma Gazy dopraviť veľký objem potravín na odvrátenie hladomoru.



Jordánske letectvo spolu s ďalšími krajinami v utorok zhodilo z lietadiel šesť ton jedla, čo by podľa letectva malo postačiť pre 20.000 obyvateľov.



"Letecké dodávky sú poslednou možnosťou, no hladomor odvrátiť nedokážu. Potrebujeme vstupné body na sever Pásma Gazy, ktoré nám umožnia dodať dostatok jedla pre pol milióna ľudí v núdzi," vyhlásil zástupca riaditeľa WFP Carl Skau.



Skau minulý týždeň varoval Bezpečnostnú radu OSN, že ak sa podmienky nezmenia, bezprostredne hrozí vypuknutie hladomoru. Ten ohrozuje väčšinu z 2,2 milióna obyvateľov tohto územia najmä na severe, kde vstup pomoci blokuje Izrael.



"Deti zomierajú na choroby spôsobené hladom a trpia výraznou podvýživou," uvádza WFP vo vyhlásení a vyzýva na otvorenie ďalších vstupných bodov do Pásma Gazy vrátane severnej časti tohto územia. Vo vyhlásení tiež zdôrazňuje potrebu prímeria.