WFP: Milióny ľudí v severovýchodnej časti Afriky trpia hladom

Ženeva 26. júna (TASR) - Milióny ľudí v severovýchodnej časti Afriky sú zasiahnuté hladom a úsilie organizácií OSN pri pomoci týmto osobám je sťažené v dôsledku nedostatočnej finančnej podpory. TASR správu prevzala v pondelok z agentúry DPA, ktorá sa odvoláva na Svetový potravinový program (WFP).



Dominique Ferretti z WFP povedal, že 60 miliónov ľudí v v siedmich krajinách tejto oblasti ešte stále nevie, kde dostane svoje najbližšie jedlo, a 5,1 milióna detí vo veku do päť rokov trpí akútnou podvýživou.



Situácia 83.000 ľudí v Somálsku a Južnom Sudáne je podľa Ferrettiho katastrofická a k potrave sa dostanú len niekoľkokrát za týždeň. Obdobie dažďov v Etiópii, Keni a Somálsku má lepší priebeh, než sa očakávalo, to však nie je dostačujúce.



Do tohto regiónu (Igad) patrí aj Džibutsko, Eritrea, Južný Sudán, Sudán a Uganda. Spúšťačmi krízy sú v niektorých oblastiach sucho, v iných záplavy, konflikty ako napríklad boj o moc v Sudáne, následky pandémie koronavírusu, výskyt eboly a cholery a vysoké ceny potravín, píše DPA. Počet osôb postihnutých hladom vo východnej Afrike sa podľa WFP zvýšil z 26 miliónov v roku 2016 na 60 miliónov v roku 2022.



Organizácie OSN potrebujú pre tento región viac peňazí. Prostriedky z dotácií pre Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) v rozsahu 178 miliónov dolárov pokrývajú menej než 20 percent, uviedla Liesbeth Aelbrechtová z WHO.



"Ukrajina bola vždy obilnicou pre Afriku a Blízky východ," povedal Ferretti. Rusko po začatí svojej invázie na Ukrajinu zablokovalo ukrajinské prístavy v Čiernom mori. Čiernomorská obilná iniciatíva (tzv. obilná dohoda) medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorú pomohli vlani v júli sprostredkovať Turecko a OSN, vývoz ukrajinských obilnín umožňuje. Stále však hrozí, že táto dohoda nebude predĺžená, upozorňuje DPA.