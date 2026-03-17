WFP: Pokračovanie vojny na Blízkom východe ohrozí hladom milióny ľudí
Skau priblížil, že náklady na dopravu vzrástli od začiatku útokov na Irán o 18 percent a niektoré zásielky organizácie museli byť presmerované.
Autor TASR
Ženeva 17. marca (TASR) - Ak bude iránska vojna pokračovať do júna, akútny hlad bude hroziť ďalším desiatkam miliónov ľudí vo svete. Vyplýva to z analýzy Svetového potravinového programu (WFP) zverejnenej v utorok. TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters a AFP.
Americko-izraelské útoky na Irán, ktoré sa začali 26. februára, zablokovali kľúčové trasy pre humanitárnu pomoc, čo spomalilo dodávky životne dôležitej podpory do oblastí niektorých z najhorších kríz na svete.
Pokračovanie vojny povedie do júna k tomu, že akútnemu hladu bude vystavených ďalších 45 miliónov ľudí v dôsledku nárastu cien potravín, ropy a dopravy, vyplýva z odhadov WFP. V súčasnosti už podľa tejto organizácie OSN čelí akútnej potravinovej neistote na celom svete dosiaľ najvyšší počet 319 miliónov ľudí.
„Znamenalo by to, že úroveň hladu vo svete dosiahne historické maximum, a to je strašná perspektívna,“ povedal zástupca výkonnej riaditeľky WFP Carl Skau novinárom v Ženeve. „Už pred touto vojnou sme sa nachádzali v situácii ,dokonalej búrky‘, kde hlad nikdy nebol taký závažný ako teraz, pokiaľ ide o počty postihnutých ľudí a to, ako hlboko tento hlad zasahuje,“ dodal.
Skau priblížil, že náklady na dopravu vzrástli od začiatku útokov na Irán o 18 percent a niektoré zásielky organizácie museli byť presmerované. Okrem týchto dodatočných nákladov už WFP musí výrazne znižovať náklady, pretože darcovia sa zameriavajú viac na vojenské výdavky.
Americko-izraelské útoky na Irán, ktoré sa začali 26. februára, zablokovali kľúčové trasy pre humanitárnu pomoc, čo spomalilo dodávky životne dôležitej podpory do oblastí niektorých z najhorších kríz na svete.
Pokračovanie vojny povedie do júna k tomu, že akútnemu hladu bude vystavených ďalších 45 miliónov ľudí v dôsledku nárastu cien potravín, ropy a dopravy, vyplýva z odhadov WFP. V súčasnosti už podľa tejto organizácie OSN čelí akútnej potravinovej neistote na celom svete dosiaľ najvyšší počet 319 miliónov ľudí.
„Znamenalo by to, že úroveň hladu vo svete dosiahne historické maximum, a to je strašná perspektívna,“ povedal zástupca výkonnej riaditeľky WFP Carl Skau novinárom v Ženeve. „Už pred touto vojnou sme sa nachádzali v situácii ,dokonalej búrky‘, kde hlad nikdy nebol taký závažný ako teraz, pokiaľ ide o počty postihnutých ľudí a to, ako hlboko tento hlad zasahuje,“ dodal.
Skau priblížil, že náklady na dopravu vzrástli od začiatku útokov na Irán o 18 percent a niektoré zásielky organizácie museli byť presmerované. Okrem týchto dodatočných nákladov už WFP musí výrazne znižovať náklady, pretože darcovia sa zameriavajú viac na vojenské výdavky.