Potravinovou neistotou trpí v južnej Afrike približne 45 miliónov ľudí

Johannesburg 8. septembra (TASR) - Približne 45 miliónov ľudí v južnej Afrike trpí potravinovou neistotou, pričom počet ľudí, ktorým chýba prístup k dostatočnému množstvu cenovo dostupných a výživných potravín, oproti minulému roku stúpol o desať percent. S odvolaním sa na vyhlásenie Svetového potravinového programu (WFP) o tom informovala v pondelok agentúra AP.



Koronavírusová pandémia spolu s klimatickými zmenami a stagnujúcimi ekonomikami v niekoľkých krajinách sú hlavnými príčinami potravinovej neistoty, uviedli medzinárodné humanitárne organizácie na webinári organizovanom Združením zahraničných korešpondentov južnej Afriky.



"V 13 zo 16 krajín tohto regiónu uvidíme úroveň potravinovej neistoty, ktorú sme za mnoho rokov nikdy nevideli," uviedla regionálna riaditeľka WFP pre južnú Afriku Lola Castrová. Podľa nej je v súvislosti s potravinovou neistotou v tomto regióne najviac postihnutou krajinou Zimbabwe. Očakáva sa, že počet ľudí trpiacich nedostatkom potravín tam dosiahne do konca tohto roka 8,6 milióna.



Podľa Castrovej je koronavírusová pandémia ďalšou mimoriadnou udalosťou, ktorá nesmierne poškodila živobytie mnohých chudobných ľudí v regióne. V dôsledku celoštátnej karantény (tzv. lockdownu) prišiel vysoký počet ľudí o zamestnanie, čo podľa nej zvýšilo potravinovú neistotu.



V polovici júla tohto roku zverejnila OSN správu, podľa ktorej takmer 690 miliónov ľudí trpí hladom a pandémia nového koronavírusu situáciu v tejto oblasti ešte zhoršuje. Počet ľudí trpiacich hladom sa v priebehu jedného roka do roku 2019 zvýšil o desať miliónov. Za posledných päť rokov sa tento počet zvýšil o 60 miliónov. Ak bude tento negatívny trend pokračovať, dosiahnutie cieľa eliminácie hladu vo svete do roku 2030 bude podľa OSN nemožné.