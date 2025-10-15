< sekcia Zahraničie
WFP: Škrty vo financovaní povedú k hladomoru miliónov ľudí
TASR správu prebrala z agentúr Reuters a AFP.
Autor TASR
Rím 15. októbra (TASR) - Takmer 14 miliónov ľudí v šiestich krajinách sveta môže byť na pokraji hladomoru v dôsledku rozsiahlych škrtov vo finančnej podpore pre Svetový potravinový program (WFP). Podľa správy WFP s názvom „A Lifeline at Risk“ sú v ohrození obyvatelia Afganistanu, Konžskej demokratickej republiky, Haiti, Somálska, Južného Sudánu a Sudánu. TASR správu prebrala z agentúr Reuters a AFP.
„Financovanie WFP nikdy nebolo tak veľmi ohrozené. Agentúra očakáva, že v roku 2025 dostane o 40 percent menej finančných prostriedkov, čo bude predstavovať rozpočet v predpokladanej výške 6,4 miliardy dolárov, a teda pokles z 9,8 miliárd dolárov v roku 2024,“ uviedol úrad v správe.
Zníženie potravinovej pomoci by mohlo podľa WFP spôsobiť, že 13,7 miliónov ľudí by zaznamenalo posun z „krízovej“ do „núdzovej“ úrovne hladu. Reuters vysvetľuje, že v rámci päťstupňovej medzinárodnej stupnici hladu je to len jeden stupeň od hladomoru.
„Rozdiel medzi tým, čo WFP potrebuje urobiť, a tým, čo si môžeme dovoliť urobiť, nikdy nebol väčší. Hrozí nám, že prídeme o desaťročia pokroku v boji proti hladu,“ uviedla výkonná riaditeľka WFP Cindy McCainová.
„Nejde len o krajiny zasiahnuté veľkými krízami. Aj ťažko dosiahnuté úspechy v regióne Sahel, kde 500.000 ľudí už nie je závislých na podpore, by bez pomoci mohli čeliť vážnym prekážkam, a tomu chceme zabrániť,“ dodala McCainová.
Agentúry pripomínajú, že USA ako jeden z kľúčových poskytovateľov pomoci po opätovnom nástupe prezidenta Donalda Trumpa do funkcie oznámili výrazné zníženie zahraničnej pomoci, čo malo negatívny dopad na humanitárne operácie po celom svete.
„Financovanie WFP nikdy nebolo tak veľmi ohrozené. Agentúra očakáva, že v roku 2025 dostane o 40 percent menej finančných prostriedkov, čo bude predstavovať rozpočet v predpokladanej výške 6,4 miliardy dolárov, a teda pokles z 9,8 miliárd dolárov v roku 2024,“ uviedol úrad v správe.
Zníženie potravinovej pomoci by mohlo podľa WFP spôsobiť, že 13,7 miliónov ľudí by zaznamenalo posun z „krízovej“ do „núdzovej“ úrovne hladu. Reuters vysvetľuje, že v rámci päťstupňovej medzinárodnej stupnici hladu je to len jeden stupeň od hladomoru.
„Rozdiel medzi tým, čo WFP potrebuje urobiť, a tým, čo si môžeme dovoliť urobiť, nikdy nebol väčší. Hrozí nám, že prídeme o desaťročia pokroku v boji proti hladu,“ uviedla výkonná riaditeľka WFP Cindy McCainová.
„Nejde len o krajiny zasiahnuté veľkými krízami. Aj ťažko dosiahnuté úspechy v regióne Sahel, kde 500.000 ľudí už nie je závislých na podpore, by bez pomoci mohli čeliť vážnym prekážkam, a tomu chceme zabrániť,“ dodala McCainová.
Agentúry pripomínajú, že USA ako jeden z kľúčových poskytovateľov pomoci po opätovnom nástupe prezidenta Donalda Trumpa do funkcie oznámili výrazné zníženie zahraničnej pomoci, čo malo negatívny dopad na humanitárne operácie po celom svete.