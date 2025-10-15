Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
WFP: Škrty vo financovaní povedú k hladomoru miliónov ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Rím 15. októbra (TASR) - Takmer 14 miliónov ľudí v šiestich krajinách sveta môže byť na pokraji hladomoru v dôsledku rozsiahlych škrtov vo finančnej podpore pre Svetový potravinový program (WFP). Podľa správy WFP s názvom „A Lifeline at Risk“ sú v ohrození obyvatelia Afganistanu, Konžskej demokratickej republiky, Haiti, Somálska, Južného Sudánu a Sudánu. TASR správu prebrala z agentúr Reuters a AFP.

„Financovanie WFP nikdy nebolo tak veľmi ohrozené. Agentúra očakáva, že v roku 2025 dostane o 40 percent menej finančných prostriedkov, čo bude predstavovať rozpočet v predpokladanej výške 6,4 miliardy dolárov, a teda pokles z 9,8 miliárd dolárov v roku 2024,“ uviedol úrad v správe.

Zníženie potravinovej pomoci by mohlo podľa WFP spôsobiť, že 13,7 miliónov ľudí by zaznamenalo posun z „krízovej“ do „núdzovej“ úrovne hladu. Reuters vysvetľuje, že v rámci päťstupňovej medzinárodnej stupnici hladu je to len jeden stupeň od hladomoru.

„Rozdiel medzi tým, čo WFP potrebuje urobiť, a tým, čo si môžeme dovoliť urobiť, nikdy nebol väčší. Hrozí nám, že prídeme o desaťročia pokroku v boji proti hladu,“ uviedla výkonná riaditeľka WFP Cindy McCainová.

„Nejde len o krajiny zasiahnuté veľkými krízami. Aj ťažko dosiahnuté úspechy v regióne Sahel, kde 500.000 ľudí už nie je závislých na podpore, by bez pomoci mohli čeliť vážnym prekážkam, a tomu chceme zabrániť,“ dodala McCainová.

Agentúry pripomínajú, že USA ako jeden z kľúčových poskytovateľov pomoci po opätovnom nástupe prezidenta Donalda Trumpa do funkcie oznámili výrazné zníženie zahraničnej pomoci, čo malo negatívny dopad na humanitárne operácie po celom svete.
