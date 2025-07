Agentúra OSN: Takmer tretina ľudí v Gaze nemá čo jesť aj niekoľko dní

Rím 25. júla (TASR) - Takmer tretina obyvateľov Pásma Gazy nemá prístup k jedlu aj niekoľko dní. Uviedol to v piatok pre agentúru AFP Svetový potravinový program (WFP) s tým, že humanitárna kríza v tejto palestínskej enkláve je čoraz zúfalejšia, píše TASR.



WFP spadajúci pod Organizáciu Spojených národov a sídliaci v Ríme už v minulosti varoval pred akútne hroziacim hladomorom vo vojnou zmietanej Gaze, v súvislosti s ktorou čelí Izrael čoraz väčšej medzinárodnej kritike.



„Takmer každý tretí človek tam neje aj celé dni. Prípady podvýživy prudko narastajú a 90.000 žien a detí naliehavo potrebuje liečbu,“ uvádza WFP vo svojom najnovšom vyhlásení. Dodáva, že podľa očakávaní bude v rozmedzí od mája do septembra zhruba 470.000 ľudí v tejto enkláve vystavených „katastrofálnemu hladu“, čiže najhoršiemu stupňu v rebríčku tzv. potravinovej neistoty podľa klasifikácie OSN.



„Potravinová pomoc je jediný spôsob, ako sa ľudia môžu dostať k nejakému jedlu, keďže ceny potravín sú tam závratne vysoké,“ priblížil ďalej WFP a dodal, že ľudia v Gaze naozaj „umierajú pre nedostatok humanitárnej pomoci.“



Humanitárne organizácie dlhodobo so znepokojením upozorňujú na rastúci počet podvyživených detí v Gaze, kde Izrael obmedzuje dodávky humanitárnej pomoci.