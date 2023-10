Experti: Tisíce juhosudánskych utečencov po návrate čelia hladu

Džuba 3. októbra (TASR) - Státisíce obyvateľov Južného Sudánu utekajúcich pred vojnou v Sudáne ohrozuje hlad, varoval v utorok Svetový potravinový program (WFP). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Boje v Sudáne si za posledných päť mesiacov vynútili návrat takmer 300.000 Juhosudáncov späť do vlasti. Podľa WFP je v dôsledku krízy podvyživených 20 percent detí do päť rokov.



"Sme svedkami toho, ako rodiny zažívajú jednu katastrofu za druhou, keď utekajú pred nebezpečenstvom v Sudáne, aby našli zúfalstvo v Južnom Sudáne," povedala riaditeľka sekcie WFP pre Južný Sudán Mary-Ellen McGroartyová.



WFP uviedol, že juhosudánski utečenci "sa vracajú do krajiny, ktorá už teraz čelí bezprecedentnej humanitárnej pomoci".



V Sudáne vypukli 15. apríla ťažké boje medzi sudánskou armádou vedenou generálom Abdalom Fattáhom Burhánom a polovojenským zoskupením Sily rýchlej podpory (RSF), ktoré vedie Burhánov bývalý zástupca, generál Muhammad Hamdán Daklú.



Podľa odhadu neziskovej organizácie ACLED zahynulo v dôsledku bojov už približne 7500 ľudí a svoje domov opustilo vyše päť miliónov Sudáncov.



Južný Sudán vyhlásil v roku 2011 nezávislosť od Sudánu, napriek tomu v tejto chudobnej krajine mier doteraz nezavládol. Dlhoročná občianska vojna medzi silami vernými juhosudánskemu prezidentovi Salvovi Kiirovi a jednotkami jeho súpera a viceprezidenta Rieka Macharu (vysl.: Mačaru) si vyžiadala už 380.000 mŕtvych a štyri milióny vysídlených.