Svetový potravinový program: Miliónom ľuďom v Jemene hrozí hladomor

New York 23. septembra (TASR) - Dovedna 16 miliónov ľuďom v Jemene hrozí vyhladovanie, varoval výkonný riaditeľ Svetového potravinového programu (WFP) David Beasley. Upozornil na to, že bez ďalších finančných prostriedkov totiž dôjde v októbri v tejto vojnou zmietanej krajine k obmedzeniu prídelu potravín pre milióny ľudí. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.



David Beasley na stredajšom newyorskom stretnutí o humanitárnej kríze v Jemene uviedol, že vďaka tomu, že Spojené štáty, Nemecko, Spojené arabské emiráty (SAE), Saudská Arábia i ďalší darcovia zintenzívnili svoju pomoc, keď Svetovému potravinovému programu začiatkom tohto roka dochádzali financie, "sme zabránili hladomoru a katastrofe".



Podľa Beasleyho WFP znova trápi nedostatok financií a bez ďalších finančných prostriedkov dôjde v októbri k obmedzeniu prideľovaných potravín pre 3,2 milióna obyvateľov a do decembra až pre päť miliónov ľudí.



OSN vyzvala medzinárodných darcov, aby na financovanie naliehavo potrebných humanitárnych programov pre Jemen poskytli 3,85 miliardy dolárov. Generálny tajomník OSN António Guterres vyjadril v marci sklamanie nad tým, že účastníci darcovskej konferencie prisľúbili spolu iba 1,7 miliardy dolárov, čo bolo menej než polovica potrebných finančných prostriedkov. Za posledných šesť mesiacov sa celková suma zvýšila na viac ako polovicu potrebných prostriedkov.



Na stredajšom zasadnutí na vysokej úrovni sa podľa Európskej únie, ktorá ho organizovala spolu so Švédskom a Švajčiarskom, vyzbieralo približne 600 miliónov dolárov. Chýba teda najmenej ešte miliarda dolárov. Podujatie sa konalo popri všeobecnej rozprave 76. Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken oznámil, že USA poskytnú na humanitárnu pomoc pre Jemen ďalších 290 miliónov dolárov a Európska únia uviedla, že na humanitárnu a rozvojovú pomoc vyčlenila ďalších 119 miliónov eur.



Jemen je v stave občianskej vojny od roku 2014, keď šiitskí povstalci – tzv. húsíovia – dobyli hlavné mesto Saná a rozsiahle oblasti najmä na severe krajiny. V roku 2015 sa do konfliktu zapojila medzinárodná koalícia pod vedením Saudskej Arábie, stojaca na strane medzinárodne uznanej jemenskej vlády.



Konflikt si vyžiadal desaťtisíce životov a milióny ľudí prinútil opustiť svoje domovy. Vytvoril tiež humanitárnu krízu, ktorú OSN označuje za najhoršiu na svete.