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WFP: Útoky v Sudáne zničili dva kamióny s potravinovou pomocou

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Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

WFP objasnil, že k útoku na jeho nákladné autá došlo v nedeľu pri meste Dilling v Južnom Kordofáne.

Autor TASR
Chartúm 3. septembra (TASR) - Dve nákladné autá, ktoré viezli potravinovú pomoc OSN pre ľudí vo vojnou sužovanom Sudáne, cez víkend zničili letecké útoky. V stredu o tom informoval Svetový potravinový program (WFP), ktorý neuviedol, kto je za útok zodpovedný, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

WFP objasnil, že k útoku na jeho nákladné autá došlo v nedeľu pri meste Dilling v Južnom Kordofáne. Vozidlá viezli 50 ton potravín do mesta Kadugli, kde táto agentúra pomáha takmer 58.000 ľuďom trpiacim hladom.

„Útoky na humanitárnych pracovníkov a humanitárne operácie sú neprijateľné a musia sa skončiť,“ uviedol WFP vo vyhlásení.

V Sudáne zúri od apríla 2023 vojna medzi armádou a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF). Podľa odhadov humanitárnych skupín pri nej zahynulo viac než 200.000 ľudí. Konflikt tiež zapríčinil najväčšiu krízu hladu a vysídlenia na svete. Humanitárnu pomoc v Sudáne potrebuje približne 30 miliónov ľudí.

Podľa OSN strany konfliktu v uplynulých mesiacoch zintenzívnili útoky dronmi, ktoré zabili viac ako 1000 civilistov.

Vlani zahynulo v Sudáne 71 humanitárnych pracovníkov, krajina tak bola podľa OSN pre nich po Pásme Gazy druhým najnebezpečnejším miestom.
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