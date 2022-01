WFP: Viac ako tretina ľudí v Tigraji trpí nedostatkom jedla

Etiópčanka sa dohaduje s ostatnými ľuďmi ohľadne rozdelenia žltého hrachu v meste Agula, v štáte Tigraj na severe Etiópie, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Nairobi 27. januára (TASR) - Viac ako tretina ľudí v etiópskom regióne Tigraj trpí, uviedol v piatok Svetový potravinový program OSN (WFP). Informáciu priniesla agentúra AP.Len od júla do októbra minulého roka zomrelo v severoetiópskom zväzovom štáte zhruba 1500 podvyživených ľudí. Medzi nimi bolo viac ako 350 detí. Údaje zverejnil tento týždeň tigrajský úrad verejného zdravotníctva. V správe sa uvádza, že celkovo prišlo o život v dôsledku blokády humanitárnej pomoci do povstalcami ovládaného Tigraja až 5421 ľudí. Príčinou úmrtí boli okrem hladu aj rôzne choroby ako besnota či osýpky, ale aj COVID-19 či AIDS. Za tieto úmrtia môže z veľkej časti absencia liekov a vakcín.Tigraj je armádou blokovaný región, ktorého zdravotný systém z veľkej časti zničili vojaci, pripomína AP. Vysoký počet úmrtí civilistov je však spôsobený aj vládnym zákazom dovozu humanitárnej pomoci do oblasti, ktorý platí od júna minulého roka, keď Tigrajský ľudový oslobodzovací front (TPLF) prebral kontrolu nad regiónom.Organizácia spojených národov (OSN) od začiatku blokády opakovane varovala, že sa do oblasti dostáva menej ako 15 percent potrebných zásob. Etiópska vláda sa bráni tým, že by sa mohla pomoc dostať do rúk tigrajských povstalcov. Začiatkom tohto mesiaca však vláda uvoľnila do regiónu podľa OSN viac ako 850.000 vakcín proti osýpkam. Etiópske ministerstvo zahraničných vecí v nedeľu vo vyhlásení uviedlo, že vláda spolupracuje pri dovozeMedzinárodný výbor Červeného kríža v stredu oznámil, že od septembra uskutočnil prvú dodávku zdravotníckeho materiálu do oblasti. Organizácie sa však obávajú ďalšieho vývoja humanitárnej situácie.