WFP: Humanitárna pomoc pre Tigraj viazne; viaceré kamióny sa nevrátili

Addis Abeba 17. septembra (TASR) - Hlavnou prekážkou v zintenzívnení dodávok humanitárnej pomoci do konfliktom postihnutého etiópskeho štátu Tigraj je skutočnosť, že sa odtiaľ nevrátili stovky nákladných áut, ktoré tam dopravili dodávky humanitárnej pomoci. Podľa agentúry AFP o tom v piatok informoval Svetový potravinový program OSN (WFP).



Správa WFP bola zverejnená v čase rastúcich obáv z hladomoru v Tigraji, ktorý tam podľa odhadov OSN hrozí asi 400.000 ľuďom.



Od 12. júla sa do Tigraja dostalo 445 nakontrahovaných nákladných áut, ale iba 38 z nich sa vrátilo, uviedla vo vyhlásení hovorkyňa WFP Gemma Snowdonová.



"V tejto chvíli je to hlavná prekážka presunu humanitárnej pomoci do Tigraja. Kvôli nedostatku nákladných automobilov nedokážeme zostaviť väčšie konvoje," povedala Snowdonová, pričom dodala, že WFP pokračuje v spolupráci s dopravcami a miestnymi úradmi v Tigraji, aby boli k dispozícii potrebné nákladné autá.



WFP pritom nemá žiadne informácie o tom, kde sú nákladné autá alebo na čo slúžia, uviedla Snowdonová.



Agentúra AFP konštatovala, že z tohto marenia prejazdu humanitárnych konvojov sa navzájom obviňujú etiópske úrady a povstalci z Tigrajského ľudového oslobodzovacieho frontu (TPLF).



Kým vláda tvrdí, že TPLF tieto kamióny "zaisťuje pre potreby svojej logistiky", hovorca TPLF Getachew Reda tieto dohady poprel, pričom však poukázal na prekážky, s ktorými sa vodiči kamiónov stretávali pri vstupe do Tigraja zo susedného regiónu Afar. Ide o nedostupnosť paliva, obavy o bezpečnosť, šikanu na kontrolných bodoch, uväznenie na dlhé mesiace v susednom regióne Afar.



Nemenovaný zástupca humitárnych organizácii v Tigraji pod podmienkou zachovania anonymity pre AFP uviedol, že mnohí z vodičov kamiónov boli Tigrajčania a pri ceste do regiónu čelili etnicky motivovanému obťažovaniu na kontrolných stanovištiach.



Tigraj je dejiskom bojov od vlaňajšieho novembra, keď tam etiópsky premiér Abiy Ahmed vyslal armádu, aby odstavila od moci TPLF. Abiy, držiteľ Nobelovej ceny za mier, obvinil TPLF z prípravy útokov na základne etiópskej armády.



Jednotky TPLF medzitým znova ovládli väčšinu štátu Tigraj so šiestimi miliónmi obyvateľov a dostali sa aj do susedných regiónov Amhara a Afar.



Začiatkom júla povstalci opätovne obsadili tigrajské hlavné mesto Mekele, ktoré kontrolovala etiópska armáda od konca vlaňajšieho novembra. Vláda v Addis Abebe okamžite vyhlásila jednostranné prímerie.



OSN však tvrdí, že Tigraj zostáva pod "de facto blokádou" a varoval pred "hroziacou katastrofou", pretože boje pokračujú a rozšírili sa aj do susedných regiónov.



Konflikt si podľa OSN už vyžiadal tisíce obetí a vyvolal v regióne hlbokú humanitárnu krízu.