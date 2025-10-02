< sekcia Zahraničie
(What’s the Story) Morning Glory? má 30 rokov, Oasis zdolali Blur
Rivalita medzi kapelami bola viac-menej výtvor britského bulváru, ale napokon ju aj kapely zobrali vážne, pričom si vymieňali cez médiá nezriedka rázne odkazy.
Londýn/Manchester/Bratislava 2. októbra (TASR) - Začiatkom 90. rokov minulého storočia sa z britských ostrov šírila hudba, ktorá dostala názov britpop. Žáner špecifickej rockovej hudby vychádzajúcej z odkazu Beatles, The Who či Rolling Stones, si rýchlo našiel fanúšikov po celom svete. O pomyselný trón britpopu súperili hlavne kapely Blur a Oasis. Ich súboj bol známy aj ako bitka o britpop.
Rivalita medzi kapelami bola viac-menej výtvor britského bulváru, ale napokon ju aj kapely zobrali vážne, pričom si vymieňali cez médiá nezriedka rázne odkazy. Bitku o britpop však chápali hlbšie fanúšikovia skupín, ktorí ju nebrali len ako súboj o prvenstvo v hudobných rebríčkoch, ale tiež ako konflikt sociálnych vrstiev. Členovia Oasis pochádzali totiž z jednoduchých pomerov pracujúcej triedy v Manchestri, zatiaľ čo „chlapci“ z Blur patrili k vyššej a vzdelanejšej londýnskej vrstve.
Ich súboj sa výrazne prejavil 14. augusta 1995, keď obom kapelám naraz vyšiel singel. Blur sa prezentovali hravou pesničkou „Country House“, Oasis zasa ponúkli priamočiarejší song „Roll With It“. Tento mediálne sledovaný duel vyhrali v predajnosti i popularite Blur.
Damon Albarn a jeho kamaráti síce vyhrali túto bitku, ale víťazstvo vo vojne o britpop dosiahli napokon Oasis, keď 2. októbra 1995 vydali druhý štúdiový album (What’s the Story) Morning Glory?. Z nahrávky sa predalo takmer 30 miliónov kópií a album je považovaný za definíciu britpopu. Druhá „štúdiovka“ Oasis dosiahla výrazne väčší komerčný úspech na britskom aj zahraničnom trhu, ako album The Great Escape od Blur, z ktorého pochádzal aj singel „Country House“. Na druhej strane Blur, najmä v neskoršej fáze rozvili svoju tvorbu pestrejšie a nadžánrovejšie a líder Albarn demonštroval svoj nesmierny umelecký talent aj v sólo kariére, s ďalším veľmi úspešným projektom Gorillaz, či kooperáciou s africkými hudobníkmi.
Oasis úspech postavili na osvedčenej línii, ktorou na britskej scéne prerazili už v roku 1994. Prvý albumu Definitely Maybe sa zaradil medzi najpredávanejšie debuty v dejinách britskej hudby. Skladby „Live Forever“, „Shakermaker“ či „Supersonic“ sa stali doslova hymnami mladých ľudí patriacich k pracujúcej triede.
Jadro Oasis tvoria bratia Gallagherovci - starší Noel je gitarista a autor pesničiek, mladší Liam je spevák. Vzťah bratov v kapele bol od jej vzniku komplikovaný a plný konfliktov. Jeden sa odohral aj počas nahrávania (What's the Story) Morning Glory?. Liam si totiž z krčmy do Rockfield Studios vo Walese, kde sa album realizoval, priviedol podgurážených priateľov, a to práve v čase, keď Noel nahrával jednu zo skladieb. Situácia vyústila do bitky, pri ktorej Noel udrel Liama kriketovou palicou. Tú v roku 2011 predal na dražbe spisovateľ Paolo Hewitt, ktorý napísal dve knihy o Oasis.
Od debutového albumu sa nahrávka (What's the Story) Morning Glory? líšila prepracovanejšou produkciou s chytľavými rockovými refrénmi a orchestrálnymi aranžmánmi. Na albume sa nachádzajú aj dva najznámejšie hity Oasis - „Wonderwall“ a „Don't Look Back In Anger“, druhý naspieval Noel. Z albumu pochádzajú aj ďalšie známe skladby „Some Might Say“, akustická gitarovka „Cast No Shadow“, hardrocková „Morning Glory“ či „Champagne Supernova“, veľkolep záver albumu.
Oasis sa v roku 2009 rozpadli takpovediac v priamom prenose na francúzskom festivale Rock en Seine, a to po ďalšej bitke bratov tesne pred ich nástupom na pódium. Obaja sa potom venovali sólovým projektom. V roku 2024 však nečakane oznámili, že projekt Oasis sa dáva dokopy na nové svetové turné. Koncertná šnúra sa začala 4. júla 2025 v Cardiffe vo Walese a končiť sa bude 23. novembra v brazílskom Sao Paule.
