Whelan, podozrivý v Rusku zo špionáže, zostane vo väzbe do konca roka

Moskva 24. októbra (TASR) - Moskovský mestský súd vo štvrtok rozhodol o predĺžení vyšetrovacej väzby v prípade amerického občana Paula Whelana do konca tohto roku. Whelan je v Rusku obvinený zo špionáže. Informovala o tom tlačová agentúra Interfax.



Počas štvrtkového pojednávania Whelan požiadal o výmenu prokurátora a sudcu. Argumentoval, že dôkazy o svojej nevine, ktoré poskytol, sú ignorované. Dodal, že o právnych záležitostiach súd vždy rozhoduje v prospech prokurátorov a ruskej tajnej služby FSB.



Whelan počas pojednávania vyhlásil, že jeden zo strážnikov vo vyšetrovacej väznici Lefortovo sa mu vyhrážal so strelnou zbraňou v ruke. Súd na to reagoval, že strážnici sú tam neozbrojení.



Súd tak vo štvrtok zamietol všetky Whelanove argumenty, ktorými sa domáhal prepustenia z vyšetrovacej väzby. Sudca následne oznámil, že Whelan zostane vo väzbe do 29. decembra.



Paula Whelana, ktorý má americký, britský, kanadský a írsky pas, zatkli v moskovskom hoteli 28. decembra 2018. Obvinenia zo špionáže popiera.



Whelanovi podľa slov jeho právneho zástupcu niekto údajne podal externý pamäťový disk, na ktorom boli utajované informácie, o ktorých nevedel.



Američana zadržali príslušníci ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) údajne priamo pri špionážnej misii. Ak ho v Rusku uznajú za vinného, hrozí mu 10-20 rokov väzenia.



Jeho príbuzní uviedli, že bol v Moskve, aby sa ako hosť zúčastnil na priateľovej svadbe. Rodina sa so žiadosťou o pomoc obrátila na americký Kongres, ministerstvo zahraničných vecí USA i veľvyslanectvo USA v Rusku.



Viacerí americkí experti na bezpečnostnú problematiku vyjadrili pochybnosti nad tvrdeniami, že Whelan je špión.



Samotný Whelan vo štvrtok pre tlačovú agentúru AFP vyslovil hypotézu, že ho v Rusku držia ako rukojemníka pre prípadnú výmenu väzňov. Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu v utorok schválila rezolúciu vyzývajúcu na Whelanovo prepustenie na slobodu.



Počas predchádzajúcich pojednávaní Whelan využil prítomnosť novinárov v súdnej sieni, aby sa im v krátkych rozhovoroch posťažoval na podmienky vo vyšetrovacej väzbe a na to, že mu odmietajú poskytnúť lekársku starostlivosť, o ktorú žiada.



Podľa Whelanovho právnika jeho mandant potrebuje operáciu prietrže. Whelanov brat David uviedol, že Paulov zdravotný stav vyvoláva veľké obavy.



Paul Whelan v rozhovoroch s novinármi poukázal aj na to, že má k dispozícii spis, kde nie sú všetky dokumenty preložené z ruštiny do angličtiny. Sťažoval sa aj na obmedzovanie svojich stretnutí s právnikmi.



Whelanov ruský advokát Vladimir Žerebenkov v septembri informoval, že vyšetrovatelia ukončili prácu na prípade a vyšetrovací spis dostala k dispozícii na preštudovanie obhajoba.