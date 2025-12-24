< sekcia Zahraničie
Whitaker: V rokovaniach o Ukrajine ide o 4 dokumenty, na ťahu je Rusko
Rokujúce strany sú teraz podľa amerického veľvyslanca k dosiahnutiu mieru na Ukrajine bližšie než kedykoľvek predtým.
Autor TASR
Washington 24. decembra (TASR) - V rámci rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine sa momentálne diskutuje o štyroch dokumentoch, ktoré sa zaoberajú 20-bodovým mierovým plánom či otázkou bezpečnostných záruk. V rozhovore pre televíziu Fox News to povedal veľvyslanec USA pri NATO Matthew Whitaker. Podľa neho je teraz na ťahu Rusko, informuje TASR.
Americkí predstavitelia viedli cez víkend v meste Miami rokovania s ukrajinskými a európskymi delegáciami a samostatné rozhovory mali aj so zástupcami Ruska. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj následne uviedol, že bolo pripravených niekoľko návrhov dokumentov týkajúcich sa bezpečnostných záruk pre Ukrajinu, jej obnovy a základného rámcu na ukončenie vojny.
Whitaker v rozhovore naznačil, že na stole sú štyri dokumenty, o ktorých sa diskutuje v reálnom čase: návrh 20-bodového mierového plánu, mnohostranné bezpečnostné záruky, konkrétne bezpečnostné záruky zo strany USA a tiež plán hospodárskeho rastu a prosperity po nastolení mieru.
Rokujúce strany sú teraz podľa amerického veľvyslanca k dosiahnutiu mieru na Ukrajine bližšie než kedykoľvek predtým. Spojené štáty majú podľa neho celkom dobrú predstavu o tom, čo chce Ukrajina, zatiaľ čo sa snažia pochopiť, aké ústupky je ochotné urobiť Rusko.
„Chcem povedať, že na Ukrajinu neustále podnikajú masívne nočné útoky. To do určitej miery hovorí samo za seba,“ povedal Whitaker a zdôraznil, že Moskva ako jediná neprejavuje znepokojenie nad vlastnými stratami vo vojne proti Ukrajine. „Rusko nikdy nebolo ochotné uznať (straty) a vždy bolo ochotné znášať viac ako väčšina krajín,“ poznamenal americký veľvyslanec.
USA už dlhšie tlačia na Ukrajinu, aby uzavrela s Ruskom mier čo najrýchlejšie. Ukrajina sa preto snaží vyvážiť pôvodný návrh mierovej dohody, ktorý bol podľa agentúry Reuters všeobecne považovaný za výhodný pre Moskvu. Požadoval napríklad, aby Ukrajina odstúpila Rusku aj územie, ktoré dosiaľ nedobylo, a obmedzila veľkosť svojej armády.
