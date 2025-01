WHO a EÚ vyjadrili znepokojenie pred rozhodnutím USA

Ženeva 21. januára (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v utorok vyjadrila poľutovanie nad nariadením amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorým sa začína proces odchodu Spojených štátov z tejto celosvetovej organizácie. Nad rozhodnutím vyjadrila znepokojenie aj Európska komisia (EK), informuje TASR podľa agentúr AFP a DPA.



"Svetová zdravotnícka organizácia vyjadruje poľutovanie nad oznámením, že Spojené štáty majú v úmysle vystúpiť z organizácie," uvádza sa vo vyhlásení WHO.



Trump počas svojho prvého dňa vo funkcii v pondelok splnil svoj predvolebný sľub, že urobí všetko preto, aby došlo k ukončeniu členstva USA v zdravotníckej agentúre Organizácie Spojených národov (OSN) so sídlom v Ženeve.



Trumpovo rozhodnutie však nemá okamžitú platnosť. Jeho administratíva musí o vystúpení písomne informovať aj generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa. Potom bude trvať rok, kým vstúpi do platnosti.



"WHO zohráva kľúčovú úlohu pri ochrane zdravia a bezpečnosti ľudí na svete vrátane Američanov tým, že rieši základné príčiny chorôb, buduje silnejšie zdravotnícke systémy a zisťuje, predchádza a reaguje na mimoriadne situácie v oblasti zdravia vrátane vypuknutia chorôb, často na nebezpečných miestach, kam sa iní nemôžu dostať," píše sa ďalej vo vyhlásení.



Eurokomisia tiež varovala, že Trumpove rozhodnutie by mohlo oslabiť reakciu na budúce pandémie. "Ak chceme byť odolní proti celosvetovým zdravotným hrozbám, potrebujeme globálnu spoluprácu," povedala hovorkyňa EK Eva Hrnčířová. "Veríme, že americká administratíva toto všetko zváži pred oficiálnym odstúpením."



USA sú zďaleka najväčším prispievateľom do WHO. V roku 2023 predstavoval ich podiel na rozpočte 18 percent. Organizácia bude analyzovať, čo by odchod Spojených štátov znamenal pre jej programy, uviedla s tým, že na poskytnutie podrobností je ešte priskoro.



Trumpov hnev na celosvetovú organizáciu sa datuje od pandémie COVID-19. Počas svojho prvého funkčného obdobia sa pokúsil dosiahnuť odchod USA z tejto organizácie. Joe Biden sa však stal prezidentom ešte pred uplynutím ročnej lehoty a Trumpove nariadenie zrušil. Trump viní WHO zo zneužívania finančných prostriedkov a zlého riešenia pandémie, píše DPA.



Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí v utorok uviedol, že Peking je Trumpovým nariadením "znepokojený", zatiaľ čo nemecký minister zdravotníctva Karl Lauterbach ho označil za úder medzinárodnému boju proti globálnym zdravotným krízam.