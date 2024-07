WHO a UNICEF: Miera zaočkovanosti detí je pod úrovňou spred pandémie

Ženeva 15. júla (TASR) - Celosvetová zaočkovanosť detí zostala minulý rok pod úrovňou spred covidovej pandémie, čo vyvoláva obavy odborníkov. Oznámili to v pondelok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Detský fond OSN (UNICEF). TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry DPA.



V roku 2023 bolo 84 percent detí na celom svete plne zaočkovaných proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu, čo je trojité očkovanie považované za kľúčový ukazovateľ zaočkovanosti detí. Podľa správy toto číslo predstavuje mierny pokles v porovnaní s úrovňami pred pandémiou zaznamenanými v roku 2019.



Počet detí bez jednej dávky trojitého očkovania sa vlani zvýšil na 14,5 milióna, pričom pred začiatkom pandémie ich bolo 12,8 milióna. Počas pandémie došlo na mnohých miestach k oneskoreniu a prerušeniu očkovacích programov.



V niektorých krajinách sa v dôsledku pandémie zvýšil počet skeptikov voči vakcínam, uviedla expertka WHO Katherine O'Brienová. Tento vývoj podľa nej "vedie k úmrtiam detí".



O'Brienová dodala, že skepsa voči očkovaniu v bohatších krajinách ovplyvňuje aj iné regióny – napríklad keď ľudia s migračným zázemím v Európe šíria dezinformácie vo svojich domovských krajinách.



Expert UNICEF-u Ephrem Lemango poznamenal, že v krajinách s nízkymi príjmami bránia pokroku v očkovaní aj nedostatok dôvery v zdravotnícke zariadenia a obmedzený prístup k vakcínam.



Podľa WHO a UNICEF-u sú ďalšou prekážkou ozbrojené konflikty, pričom viac ako polovica detí bez očkovania žije v krajinách, ktoré sa vyznačujú nestabilitou, násilím a zraniteľnosťou.



Obe organizácie tiež uviedli, že za uplynulých päť rokov vypukli osýpky vo viac ako 100 krajinách.



"Epidémie osýpok sú kanárikom v uhoľnej bani, ktorý odhaľuje a využíva medzery v imunizácii a ako prvý zasahuje najzraniteľnejších," povedal generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.