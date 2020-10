WHO a Wikipedia začali spoluprácu zamernú na informovanie o COVID-19

Ženeva 22. októbra (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a nezisková nadácia Wikimedia Foundation prevádzkujúca internetovú encyklopédiu Wikipedia ohlásili vo štvrtok začiatok vzájomnej spolupráce v šírení spoľahlivých informácií o pandémii nového koronavírusu a ochorení COVID-19, ktoré tento vírus spôsobuje. Informovala o tom agentúra DPA.



Státisíce dobrovoľníkov, ktorí ako editori nepretržite aktualizujú údaje na Wikipedii, budú tak mať bezplatný prístup k infografikám, videám a iným materiálom WHO. Ich cieľom bude zabrániť šíreniu dezinformácií súvisiacich s aktuálnou pandémiou.



Podľa WHO a nadácie Wikimedia Foundation, ktorá sídli v San Franciscu, je Wikipedia v rámci vyhľadávania informácií zdraví jednou z najnavštevovanejších webstránok. Aktuálne ponúka viac než 5200 článkov venujúcich sa ochoreniu COVID-19, a to v 175 jazykoch.



"Spravodlivý prístup k dôveryhodným informáciám o zdraví je rozhodujúci pre zaistenie bezpečnosti a informovanosti ľudí počas pandémie COVID-19," povedal vo vyhlásení v Ženeve šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.