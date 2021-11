WHO: Afganistan čelí prudkej epidémii osýpok

Ženeva/Kábul 12. novembra (TASR) - Epidémia osýpok v krízou zasiahnutom Afganistane si vyžiadala už takmer sto obetí a tisícky nakazených. Uviedla to v piatok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorá varovala, že mnohí ďalší zomrú bez okamžitého prijatia potrebných opatrení. Správu priniesla agentúra AFP.



WHO ďalej uviedla, že epidémia je obzvlášť znepokojujúca, keďže Afganistan v súčasnosti čelí stále hlbšej potravinovej kríze.



"Pre podvyživené deti sú osýpky rozsudkom smrti," uviedla hovorkyňa WHO Margaret Harrisová prostredníctvom videoprenosu z Kábulu.



Od začiatku roka bolo v Afganistane klinicky diagnostikovaných viac ako 24.000 prípadov tohto vysoko nákazlivého ochorenia.



"Je smutné, že máme hlásených už 87 úmrtí a toto číslo bude pravdepodobne stúpať, ak urýchlene nepodnikneme potrebné kroky," dodala Harrisová.



Organizácia Spojených národov (OSN) opakovane varovala, že Afganistan je na pokraji najhoršej humanitárnej krízy na svete, pričom viac ako polovica krajiny čelí "akútnemu" nedostatku potravín a zima núti milióny ľudí rozhodnúť sa medzi migráciou a hladom.



Harrisová v piatok zdôraznila, že do konca tohto roka môžu v krajine trpieť akútnou podvýživou viac ako tri milióny detí mladších ako päť rokov. Viac ako milión z nich by mohlo byť v tejto súvislosti ohrozené na živote.