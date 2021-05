WHO: Afrika urgentne potrebuje 20 miliónov dávok AstraZenecy

Ženeva 28. mája (TASR) - Afrika urgentne potrebuje 20 miliónov dávok vakcíny od spoločnosti AstraZeneca, aby sa zaistilo, že sa u obyvateľov zaočkovaných prvou dávkou tejto očkovacej látky dodrží osem-, respektíve 12-týždňový interval na podanie druhej dávky. Uviedla to Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), z ktorej vyhlásenia citovala v piatok agentúra AFP.



Podľa štvrtkového vyjadrenia WHO africké krajiny naliehavo potrebujú ďalších 200 miliónov dávok akejkoľvek vakcíny proti covidu, aby sa im do septembra podarilo zaočkovať aspoň desať percent populácie tohto kontinentu.



Do Afriky doposiaľ dorazilo len približne 28 miliónov dávok vakcín proti covidu od rôznych výrobcov, čo v prepočte na množstvo obyvateľov predstavuje menej ako dve dávky na 100 ľudí. Celosvetovo však bolo podaných už zhruba 1,5 miliardy dávok proticovidových vakcín, píše AFP.



"Afrika teraz potrebuje vakcíny. Akákoľvek prestávka v očkovaní bude viesť k stratám na životoch i k strate nádeje," uviedla riaditeľka WHO pre Afriku Matshidiso Moetiová. Podľa nej je ale príliš skoro na to povedať, či je Afrika na pokraji tretej vlny pandémie. "Vieme, že prípadov pribúda a hodiny tikajú, preto naliehavo apelujeme na krajiny, ktoré už zaočkovali svoje najrizikovejšie skupiny obyvateľov, aby sa čo najrýchlejšie podelili o zásoby protikoronavírusových vakcín".



Pomoc s dodávkami vakcín najchudobnejším krajinám už prisľúbili EÚ, Spojené štáty či Francúzsko. Paríž už daroval Mauritánii, bývalej francúzskej kolónii, viac ako 31.000 dávok očkovacích látok. Ďalších 500.000 dávok pošle do Afriky v najbližších týždňoch.