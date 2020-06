WHO: Aj keď sa v Európe situácia zlepšuje, globálne sa zhoršuje

Ženeva 8. júna (TASR) - Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v pondelok upozornil, že aj keď sa v Európe situácia týkajúca sa koronavírusovej pandémie zlepšuje, globálne sa zhoršuje. Zároveň vyzval krajiny, aby pokračovali v úsilí o zabránenie šírenia nákazy, informovali agentúry AFP a Reuters.



V nedeľu bolo na celom svete hlásených viac ako 136.000 prípadov, čo je "doposiaľ najviac (nových prípadov) za jeden deň", povedal Tedros na strímovanom brífingu pre novinárov.



"Po viac ako šiestich mesiacoch pandémie nie je čas na to, aby ktorákoľvek krajina zložila nohu z plynu," dodal.



WHO varovala, že Stredná Amerika ešte nedosiahla vrchol pandémie. Riaditeľ WHO pre mimoriadne situácie Michael Ryan v tejto súvislosti vyzval na medzinárodnú podporu tohto regiónu.



Jednou z najviac postihnutých krajín na svete je Brazília. Táto juhoamerická krajina má druhý najvyšší počet nakazených na svete po Spojených štátoch, pričom v počte obetí predstihla minulý týždeň Taliansko.



Hlavná odborníčka WHO pre koronavírus Maria Van Kerkhoveová uviedla, že v Latinskej Amerike je nevyhnutný "komplexný prístup".



Počet osôb nakazených novým koronavírusom na celom svete presiahol sedem miliónov a ochoreniu COVID-19 doposiaľ podľahlo viac ako 402.000 ľudí.



Podľa Van Kerkhoveovej to ani "zďaleka neznamená koniec".



Mnoho odborníkov na celom svete varuje, že koronavírus sa šíri častejšie od ľudí, ktorí nemajú žiadne príznaky ochorenia COVID-19, čo pravdepodobne vysvetľuje, prečo je také zložité zastaviť šírenie pandémie.



Van Kerkhoveová sa však domnieva, že k takémuto prenosu nákazy dochádza len "veľmi zriedkavo".