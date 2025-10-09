< sekcia Zahraničie
WHO aj UNRWA sú po prímerí v Pásme Gazy pripravené pomôcť obyvateľom
Vo štvrtok o 11.00 h SELČ vstúpilo do platnosti prímerie medzi Izraelom a Hamasom.
Autor TASR
Ženeva/Gaza 9. októbra (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) je pripravená rozšíriť svoju činnosť, aby uspokojila naliehavé zdravotné potreby pacientov v Pásme Gazy a podporila obnovu zničeného zdravotníckeho systému. Povedal to vo štvrtok generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanon Ghebreyesus, ktorý zároveň ocenil dohodu medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Riaditeľ Agentúry OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA) Philippe Lazzarini uviedol, že agentúra má dostatok zásob na zabezpečenie potravín pre celé obyvateľstvo palestínskej enklávy na nasledujúce tri mesiace. TASR o tom informuje podľa správy stanice BBC a príspevkov na sociálnej sieti X.
Ghebreyesus tvrdí, že dohoda medzi Izraelom a Hamasom, ktorú v stredu oznámil americký prezident Donald Trump, je veľkým krokom smerom k trvalému mieru pre Izraelčanov a Palestínčanov. „Verím, že všetky strany budú rešpektovať dohodu, aby sa konečne skončilo utrpenie všetkých civilistov a všetci rukojemníci boli dôstojne dopravení domov,“ napísal na X. Dodal, že najlepším liekom je mier.
Podľa Lazzariniho je dohoda o prímerí a prepustení rukojemníkov veľkou úľavou. UNRWA má podľa neho potraviny, lieky a ďalšie základné zásoby pripravené na doručenie do Pásma Gazy, pričom poznamenal, že je dosť potravín pre celé obyvateľstvo na tri mesiace.
Tímy UNRWA v Gaze sú podľa generálneho riaditeľa kľúčové pre realizáciu tejto dohody vrátane poskytovania základných služieb, ako sú zdravotná starostlivosť a vzdelávanie. Na návrat do školy čaká vyše 660.000 detí v palestínskej enkláve a učitelia tejto agentúry sú pripravení im v tom pomôcť.
Lazzarini na záver vyzval všetky členské štáty, aby podporili UNRWA v jej práci pomáhať ľuďom v núdzi v nadchádzajúcom kritickom období.
Vo štvrtok o 11.00 h SELČ vstúpilo do platnosti prímerie medzi Izraelom a Hamasom. Ide však o neformálnu dohodu medzi oboma stranami ešte predtým, než oficiálne podpíšu príslušné dokumenty.
Oznámenie o dohode privítalo viacero svetových lídrov. Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí uviedol, že dohoda dosiahnutá po niekoľkých dňoch nepriamych rokovaní medzi stranami konfliktu v Egypte je historickým momentom, ktorý „nielenže zatvára kapitolu vojny, ale zároveň otvára dvere nádeje pre národy regiónu na budúcnosť definovanú spravodlivosťou a stabilitou“.
Ministerstvo zahraničných vecí Saudskej Arábie vo svojom vyhlásení označilo dohodu za významný krok a vyjadrilo nádej, že povedie k zmierneniu humanitárneho utrpenia „dosiahnutiu úplného izraelského stiahnutia, obnove bezpečnosti a stability a začatiu praktických krokov na dosiahnutie spravodlivej a komplexnej mierovej dohody založenej na riešení dvoch štátov“.
Podľa Jordánska by táto dohoda mala viesť ukončeniu vojny, prepusteniu rukojemníkov a väznených osôb, stiahnutiu izraelskej armády z Gazy a dodaniu humanitárnej pomoci na toto územie.
