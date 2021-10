WHO: Alkohol výrazne zvyšuje riziko rakoviny prsníka

Kodaň 20. októbra (TASR) - Alkohol je jedným z hlavných rizikových faktorov rakoviny prsníka. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo svojej v stredu zverejnenej správe poukázala, že riziko rakoviny tohto ochorenia je možné výrazne znížiť jednoducho tým, že ľudia obmedzia jeho konzumáciu.



V európskom regióne WHO, ktorý zahŕňa 53 krajín a teritórií, je rakovina prsníka najčastejšie sa vyskytujúcou formou rakoviny: každý deň toto ochorenie diagnostikujú 1579 ženám.



Konzumácia alkoholu patrí k hlavným rizikovým faktorom tejto choroby, ktorá je zodpovedná za sedem zo 100 nových prípadov rakoviny prsníka v zmienenom regióne.



Európsky región WHO má najvyšší podiel nových diagnostikovaných prípadov rakoviny prsníka v porovnaní s inými regiónmi WHO. Podľa odhadov Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny (IARC) bola v roku 2020 konzumácia alkoholu zodpovedná za takmer 40.000 nových prípadov rakoviny prsníka.



Podľa údajov IARC je rakovina prsníka takisto najčastejšie sa vyskytujúcou formou rakoviny na celom svete. V roku 2020 boli odhadom diagnostikované viac než dva milióny nových prípadov, pričom približne 100.000 z nich možno pripísať konzumácii alkoholu.



"Ľudia musia vedieť, že obmedzením konzumácie alkoholu môžu znížiť riziko rakoviny. Nezáleží na tom, o aký druh alkoholu ide, ani akej je kvality alebo ceny," povedala odborníčka z WHO pre Európu Marilys Corbexová.



WHO upozorňuje, že neexistuje bezpečná miera konzumácie alkoholu. Riziko rakoviny prsníka sa zvyšuje s každou jednotkou alkoholu denne. Viac ako desať percent prípadov rakoviny spôsobenej alkoholom v európskom regióne WHO vzniká tým, ak niekto denne vypije len jednu fľašku piva (500 ml) alebo dva malé poháre vína (po 100 ml). V prípade rakoviny prsníka ide ešte o vyšší počet prípadov.



WHO vyzýva na zavedenie účinných politík na zníženie užívania alkoholu vrátane obmedzenia jeho dostupnosti či zákazu alebo obmedzenia reklám na alkoholické nápoje vo všetkých médiách.