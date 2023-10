WHO apeluje na vytvorenie humanitárneho koridoru do pásma Gazy

Ženeva 10. októbra (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v utorok vyzvala na otvorenie humanitárneho koridoru do pásma Gazy. Izrael po bezprecedentnom útoku palestínskeho radikálneho hnutia Hamas nariadil "úplnú blokádu" tejto palestínskej enklávy vrátane prerušenia dodávok elektriny, potravín, vody i palív. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



"WHO vyzýva na ukončenie násilia... Je potrebné vytvoriť humanitárny koridor, aby sa k ľuďom dostali dôležité zdravotnícke potreby," povedal novinárom hovorca organizácie Tarik Jašarevič.



Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk v utorok uviedol, že Izrael počas bombardovania Gazy zasiahol aj rezidenčné budovy vrátane bytových blokov, ako aj škôl a zariadení využívaných OSN, v dôsledku čoho zahynuli aj civilisti.



Türk zároveň apeloval na rešpektovanie medzinárodného humanitárneho práva v súvislosti s úplnou blokádou Gazy. "Obliehanie, ktoré ohrozuje životy civilistov tým, že bráni prístupu tovaru nevyhnutného na prežitie, medzinárodné humanitárne právo zakazuje," zdôraznil.



Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) medzičasom informoval, že v dôsledku sobotňajších útokov militantného hnutia Hamas na Izrael bolo v Gaze vnútorne vysídlených vyše 187.500 ľudí. V pondelok tento počet predstavoval približne 120.000.



Väčšina vysídlených osôb hľadá útočisko v školách, pričom niektoré z nich OSN označila ako núdzové prístrešky.



"Tieto nové vysídlenia sa pridávajú k približne 3000 Palestínčanom, ktorých vyhnali (z domovov) predchádzajúce eskalácie," uvádza sa vo vyhlásení OCHA.