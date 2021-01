WHO: Britský variant koronavírusu eviduje už najmenej 70 krajín

Ženeva 27. januára (TASR) - Nový a nákazlivejší variant koronavírusu, ktorý prvýkrát zistili vlani v decembri v Británii, zaznamenali už v najmenej 70 krajinách, čo je o desať viac ako pred týždňom. Oznámila to v stredu Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), z ktorej vyhlásenia cituje agentúra AFP.



Ďalší variant, ktorý prvýkrát zaznamenali v Juhoafrickej republike (JAR) a je takisto ako britský nákazlivejší, sa už rozšíril do 31 krajín, čo je o osem viac než pred týždňom.



Variant objavený v Brazílii sa podľa WHO dosiaľ rozšíril do ôsmich krajín.



Na celom svete už zaznamenali viac ako 100 miliónov prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a vyše 2,16 milióna úmrtí.