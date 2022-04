WHO: Celosvetovo prípady nákazy a úmrtia na COVID-19 opäť klesli

Ženeva 21. apríla (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo štvrtok oznámila, že počet hlásených nových prípadov ochorenia COVID-19 po celom svete minulý týždeň klesol takmer o štvrtinu a od konca marca naďalej klesá. Informácie priniesla tlačová agentúra AP.



WHO, ktorá patrí pod OSN a sídli v Ženeve, vo svojej pravidelnej týždňovej správe uviedla, že od 11. apríla do 17. apríla bolo hlásených takmer 5,59 milióna prípadov nákazy. To je o 24 percent menej než v predchádzajúcom týždni. Počet novohlásených úmrtí klesol o 21 percent na 18.215.



WHO dodala, že počty nových prípadov sa znížili v každom regióne sveta - hoci v oboch Amerikách iba o dve percentá. Správa WHO bola aktualizovaná v stredu večer a novinárom zaslaná vo štvrtok.



Zdravotnícka organizácia tiež uviedla, že "tieto trendy treba interpretovať s opatrnosťou, pretože niekoľko krajín postupne mení svoju stratégiu testovania na covid, čo vedie k nižším celkovým počtom vykonaných testov a k následným nižším počtom zistených prípadov infekcie".



Krajinami s najvyšším hláseným počtom prípadov minulý týždeň boli Južná Kórea s vyše 972.000 prípadmi, Francúzsko s vyše 827.000 infikovanými a Nemecko s viac než 769.000 nakazenými, dodala WHO. Najvyššie počty nových úmrtí hlásili USA (3076), Rusko (1784) a Južná Kórea (1671).



Celkovo bolo zatiaľ celosvetovo hlásených vyše 502 miliónov prípadov nákazy a takmer 6,2 milióna úmrtí súvisiacich s koronavírusom.