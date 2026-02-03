< sekcia Zahraničie
WHO chce miliardu USD na zvládnutie najzávažnejších krízových situácií
WHO odhaduje, že naliehavú humanitárnu pomoc bude tento rok potrebovať 239 miliónov ľudí. Požadovaná suma by podľa organizácie umožnila fungovanie základných zdravotníckych služieb.
Autor TASR
Ženeva 3. februára (TASR) — Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v utorok vyzvala členské štáty, aby tento rok poskytli jednu miliardu dolárov na zvládnutie najzávažnejších krízových situácií v 36 oblastiach vrátane Pásma Gazy, Sudánu, Haiti a Konžskej demokratickej republiky. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
„Štvrť miliardy ľudí prežíva humanitárne krízy, ktoré ich oberajú o najzákladnejšiu ochranu - bezpečnosť, prístrešie a prístup k zdravotnej starostlivosti,“ povedal v Ženeve zástupca riaditeľa WHO pre núdzové situácie v oblasti zdravia Chikwe Ihekweazu.
Vzhľadom na prehlbujúce sa problémy s financovaním humanitárnych operácií WHO tentoraz požaduje na núdzovú pomoc výrazne menej finančných prostriedkov ako v posledných rokoch. Vlani to bolo 1,5 miliardy dolárov, ale napokon mala k dispozícii iba 900 miliónov.
USA, ktoré podporovali zdravotnícku agentúru OSN najštedrejšie, po vlaňajšom návrate prezidenta Donalda Trumpa k moci výrazne znížili výdavky na zahraničnú pomoc a z WHO napokon vystúpili.
Ihekweazua povedal, že WHO bude v roku 2026 uprednostňovať najúčinnejšie opatrenia a obmedzí tie menej účinné, aby pomohla zachrániť čo najviac ľudských životov.
Pre globálne škrty vo financovaní muselo minulý rok buď skončiť svoju činnosť, alebo obmedziť služby 6700 zdravotníckych zariadení v 22 krízových oblastiach. V dôsledku toho zostalo 53 miliónov ľudí bez prístupu k zdravotnej starostlivosti, povedal Ihekweazu.
