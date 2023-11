Ženeva 17. novembra (TASR) – Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) chce zriadiť v Pásme Gazy poľné nemocnice po vážnych škodách, ktoré tam spôsobili izraelské útoky. Uviedol to v piatok predstaviteľ WHO pre palestínske územia Richard Peeperkorn, informovala agentúra DPA.



Peeperkorn novinárom povedal, že pred začiatkom vojny v Gaze bolo v nemocniciach v pobrežnom pásme približne 3500 lôžok, pričom dnes ich je k dispozícii len 1400. V prevádzke je tiež nie viac ako 60 percent operačných sál.



Podľa predstaviteľa WHO evidujú v Pásme Gazy denne 50 až 60 vážne chorých pacientov, ktorých je potrebné čo najskôr previezť do Egypta, aby dostali náležitú zdravotnú starostlivosť.



Peeperkorn sa podľa DPA nevyjadril k tomu, či Izrael nejako naznačil, že by mohol súhlasiť s evakuáciou pacientov a vytvorením poľných nemocníc.