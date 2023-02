WHO: Cholera od vlaňajšieho marca usmrtila v Malawi vyše 1200 ľudí

Ženeva 9. februára (TASR) — Najmenej 1210 ľudí podľahlo cholere v Malawi od vlaňajšieho marca, kedy tam vypukla epidémia tejto infekčnej choroby.



Ide o dosiaľ najsmrteľnejšiu epidémiu cholery v tomto juhoafrickom štáte, pričom vakcín je stále málo, oznámila vo štvrtok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Od vypuknutia epidémie bolo v Malawi oficiálne potvrdených takmer 37.000 prípadov nákazy.



WHO tvrdí, že v súčasnosti prebieha aktívny prenos v 27 z 29 okresov Malawi, pričom v januári bol v porovnaní s decembrom zaznamenaný 143-percentný nárast počtu prípadov.



"Vzhľadom na prudký nárast počtu prípadov nákazy za uplynulý mesiac sa obávame, že bez ráznych zásahov sa epidémia bude naďalej zhoršovať," varuje WHO vo vyhlásení.



WHO však upozornila, že kríza v Malawi je súčasťou prudkého nárastu výskytu cholery na celom svete, ktorý "obmedzil dostupnosť vakcín, testov a liečby".



V Malawi sa od vypuknutia epidémie uskutočnili dve rozsiahle očkovacie kampane, ale vzhľadom na obmedzené zásoby bola podaná len jedna namiesto dvoch zvyčajne odporúčaných dávok vakcíny proti cholere.



V novembri krajina dostala od OSN druhú várku takmer troch miliónov dávok. Hovorca ministerstva zdravotníctva v januári pre AFP povedal, že všetky vakcíny už boli použité.



Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus v stredu novinárom povedal, že cholera v súčasnosti zúri v 23 krajinách sveta, pričom ohrozených je ďalších 20 krajín, ktoré s nimi susedia.



"Celkovo je cholerou priamo ohrozená viac ako miliarda ľudí na celom svete," varoval Ghebreyesus.