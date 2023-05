Cholera ohrozuje miliardu ľudí v 43 krajinách, zdroje chýbajú

Ženeva 19. mája (TASR) - Cholera ohrozuje miliardu ľudí v 43 krajinách a hoci sa jej epidémie dajú zastaviť, chýbajú na to zdroje, varovala v piatok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Dodala, že v tejto chvíli potrebuje za týmto účelom 640 miliónov dolárov. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



V tomto roku zatiaľ nahlásilo výskyt cholery 24 krajín, kým v polovici mája minulého roka ich bolo 15. Cholera zasiahla aj krajiny, ktoré ňou zvyčajne nie sú postihnuté, a smrtnosť je vyššia než zvyčajná jednopercentná.



Predstaviteľ WHO pre choleru Henry Gray viní z nárastu počtu prípadov chudobu, vojnové konflikty a klimatické zmeny, ako aj masívne presuny obyvateľstva, ktoré sú zmienenými faktormi vyvolávané.



WHO požadovala v tomto roku vyše 18 miliónov dávok perorálnych vakcín proti cholere, ale k dispozícii bolo len osem miliónov. Namiesto dvoch dávok sa tak príjemcom podáva len jedna dávka, povedal Gray.



Choleru spôsobuje baktéria, ktorá sa zvyčajne prenáša kontaminovanou potravou alebo vodou. Spôsobuje hnačku a zvracanie, pričom môže byť nebezpečná najmä pre malé deti.