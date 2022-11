WHO chystá zoznam patogénov v snahe rýchlo reagovať na budúce pandémie

Ženeva 21. novembra (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v pondelok uviedla, že pripravuje nový zoznam prioritných patogénov, ktoré môžu spôsobiť vypuknutie pandémie alebo vznik ohnísk nákazy, a mali by byť preto pozorne sledované. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Cieľom je podľa WHO aktualizovať zoznam používaný na usmernenie investícií do globálneho výskumu a vývoja (R&D - Research and Development) - najmä vakcín, testovania a liečby.



Zdravotnícka agentúra OSN z tohto dôvodu zvolala viac ako 300 vedcov, aby preskúmali dôkazy o viac ako 25 rodinách vírusov a baktériách. Preskúmajú aj takzvané "ochorenie X" - neznámy patogén, ktorý by mohol spôsobiť vážnu medzinárodnú epidémiu.



"V rámci výskumu a vývoja protiopatrení je nevyhnutné zamerať sa na prioritné patogény a rodiny vírusov pre rýchlu a efektívnu reakciu na epidémiu a pandémiu," povedal riaditeľ WHO pre núdzové situácie Michael Ryan.



"Bez významných investícií do výskumu pred pandémiou ochorenia COVID-19 by nebolo možné vyvinúť v rekordnom čase bezpečné a účinné vakcíny," dodal.



Zoznam patogénov bol prvýkrát zverejnený v roku 2017. V súčasnosti zahŕňa COVID-19, vírusové ochorenie ebola a vírus marburg, horúčku Lassa, ochorenia MERS a SARS, vírusy Nipah a zika a ochorenie X. Očakáva sa, že upravený zoznam bude zverejnený do apríla 2023.