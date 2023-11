WHO: Čína nehlási neobvyklé patogény pri náraste respiračných ochorení

Ženeva 23. novembra (TASR) - Čína tvrdí, že pri náraste respiračných ochorení na severe krajiny nezaznamenala žiadne nezvyčajné alebo nové patogény. Vo štvrtok to oznámila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) po tom, ako Peking požiadala o podrobné informácie. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



WHO v stredu upozornila, že od polovice októbra na severe Číny vzrástol počet respiračných ochorení. O prípadoch zápalov pľúc u detí informovali médiá a dokumentačný systém pre vypuknutie infekčných chorôb ProMED v utorok.



"Čínske úrady oznámili, že neboli zistené žiadne nezvyčajné alebo nové patogény alebo nezvyčajné klinické prejavy, a to ani v Pekingu ani v (provincii) Liao-ning," uviedla WHO vo vyhlásení.



Čína zaznamenala iba "všeobecné zvýšenie respiračných ochorení v dôsledku viacerých známych patogénov", dodala WHO, ktorá sa vo štvrtok telefonicky spojila s čínskym Centrom pre kontrolu a prevenciu chorôb a detskou nemocnicou v Pekingu. Čínske úrady podľa WHO tvrdili, že nárast respiračných ochorení neviedol k preťaženiu nemocníc.



WHO informovala, že pozorne monitoruje situáciu v úzkej spolupráci s čínskymi úradmi. Ľudí vyzvala, aby sa dali očkovať proti chrípke, ochoreniu COVID-19 a ďalším respiračným chorobám, dodržiavali odstup, počas choroby sa liečili doma, pravidelne si umývali ruky a v prípade potreby nosili rúška.