WHO: Čínska stratégia nulovej tolerancie covidu je neudržateľná

Ženeva 11. mája (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) kritizovala v utorok stratégiu nulovej tolerancie covidu presadzovanú Čínou, ktorú označila za neudržateľnú. Zároveň vyzvala Peking na zmenu tohto prístupu, informovala v stredu agentúra AFP.



Druhá najväčšia svetová ekonomika v súčasnosti zažíva najväčšie šírenie koronavírusu od začiatku pandémie. Čínske úrady sa aj v tejto situácii pokúšajú presadzovať dlhodobo uplatňovanú stratégiu nulovej tolerancie covidu, ktorá je spojená s drakonickými opatreniami a zavádzaním lockdownov pre milióny obyvateľov.



"Čo sa týka stratégie nulovej tolerancie covidu, nemyslíme si, že je udržateľná vzhľadom na súčasné správanie vírusu a na prognózy jeho správania do budúcnosti," povedal na utorkovej tlačovej konferencii šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Podľa neho by mal Peking túto svoju stratégiu zmeniť, o čom už podľa neho WHO vedie diskusie s čínskymi expertmi.



V podobnom zmysle sa vyjadril aj riaditeľ programu WHO pre núdzové situácie Michael Ryan, podľa ktorého je potrebné nájsť rovnováhu medzi zavádzaním protiepidemických opatrení, potrebou udržania fungovania ekonomiky a rešpektom k právam jednotlivca.



Technická riaditeľka WHO pre COVID-19 Maria Van Kerkhoveová zase zdôraznila, že šírenie koronavírusu nie je možné úplne zastaviť. "Našou úlohou je len obmedzenie úrovne prenosu, pretože cirkulácia vírusu je stále intenzívna," uviedla.



Čínsky prezident a šéf vládnucej komunistickej strany Si Ťin-pching sa snaží uplatňovať stratégiu nulovej stratégie covidu aj v situácii, keď krajina zažíva bezprecedentné šírenie koronavírusu vyvolané vysoko nákazlivým variantom omicron. Na tomto prístupe trvá aj napriek rastúcej frustrácii čínskej verejnosti zo zavádzania reštriktívnych opatrení.



Lockdown v posledných týždňoch ochromil život v najväčšom čínskom meste Šanghaj, ktoré je považované za "motor" čínskej ekonomiky, kde sa obyvatelia sťažovali na ťažkosti s prístupom k potravinám a zdravotnej starostlivosti nesúvisiacej s koronavírusom. To vyvolalo aj - na čínske pomery - nezvyčajné prejavy nespokojnosti a protesty. Obmedzenia v súčasnosti platia aj v čínskom hlavnom meste Peking.