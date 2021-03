WHO: Čínske vakcíny sú zrejme bezpečné a účinné, no chýbajú dáta

Ženeva 31. marca (TASR) - Experti Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v stredu vyhlásili, že predbežná analýza klinických štúdií dvoch čínskych vakcín proti novému koronavírusu potvrdila ich "bezpečnosť a dobrú účinnosť". WHO však zároveň poukázala na nedostatok údajov, ktoré mali k dispozícii, informovala agentúra AFP.



"Vakcíny preukázali bezpečnosť a dobrú účinnosť voči symptomatickému ochoreniu COVID-19. K vakcínam však nebol poskytnutý dostatok dát, čo sa týka starších vekových skupín a osôb s pridruženými ochoreniami," uviedla Strategická poradná skupina odborníkov (SAGE) pôsobiaca pri WHO. Preto budú podľa SAGE potrebné i ďalšie štúdie.



Odborníci hodnotili očkovacie látky Sinovac a Sinopharm, ktoré sa už používajú vo viacerých krajinách sveta, kde boli schválené na núdzové použitie.



Čínske regulačné úrady dosiaľ schválili štyri domáce očkovacie látky proti koronavírusu. SAGE ale poukázala na to, že žiadna z nich ešte nedostala autorizáciu od WHO.



Svetová zdravotnícka organizácia zatiaľ schválila na núdzové použitie vakcíny od spoločností Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Oxford a Johnson & Johnson.