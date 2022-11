WHO: Čoraz viac ľudí Európe žije s HIV bez toho, aby sa otestovali

Kodaň 30. novembra (TASR) - Čoraz viac ľudí v Európe žije s HIV bez toho, aby bolo diagnostikovaných, uviedli v stredu v novej správe Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a zdravotnícka agentúra Európskej únie (ECDC). S vírusom, ktorý spôsobuje chorobu AIDS, sa pritom stále spája hanba. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.



HIV, vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti, poškodzuje imunitný systém človeka. Prenáša sa telesnými tekutinami, predovšetkým krvou, a vyvoláva smrteľnú chorobu AIDS.



Podľa nových údajov "sa prinajmenšom od roku 2018 až do roku 2021 nakazilo vírusom HIV v európskom regióne viac ľudí, než ich bolo diagnostikovaných", uviedol regionálny úrad WHO v tlačovej správe pred 1. decembrom. Tento je deň je vyhlásený za Svetový deň boja proti AIDS.



Európsky región WHO zahŕňa viac než 50 krajín vrátane Ruska, Ukrajiny a Turecka.



"Údajmi o HIV, liečbe a starostlivosti, by sme mali byť hlboko znepokojení," uviedol regionálny riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge. "Pretrvávajúca, rozšírená hanba okolo HIV odrádza ľudí, aby sa dali otestovať, a nebezpečne nás odkláňa od cesty smerujúcej k splneniu nášho cieľa skoncovať s AIDS do roku 2030," dodal Kluge.



WHO tiež vyzvala, aby boli služby pre ľudí nakazených HIV dostupnejšie. "Musíme spoločne pracovať na tom, aby sme zaistili, že sa nikto v tejto situácii nebude báť dať otestovať, nebude cítiť hanbu, zúfalstvo ani izolovanosť. Každý by mal kdekoľvek dostať patričné služby a úctivú starostlivosť, ktorú potrebuje," apeloval Kluge.



Riaditeľka Európskeho strediska pre kontrolu a prevenciu chorôb (ECDC) Andrea Ammonová zdôraznila, aké dôležité je testovanie na HIV. Podľa jej slov u ľudí, ktorým nákazu diagnostikujú neskoro, "je vyššie riziko ťažkého priebehu choroby a dokonca smrti".



Takisto upozornila na ohrozenie zdravia verejnosti. Uviedla, že "neliečení jednotlivci môžu nevedome šíriť HIV na svojich sexuálnych partnerov".



V roku 2021 bolo denne diagnostikovaných okolo 300 nových diagnóz HIV v 46 z 53 krajín Európy, ako uviedla WHO.



To predstavuje celkovo 106.508 nových diagnóz hlásených v európskom regióne za celý uvedený rok a 16.624 v Európskej únii, dodala WHO.