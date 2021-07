WHO: Delta sa o niekoľko mesiacov stane dominantným variantom

Ženeva 21. júla (TASR) – Vysoko nákazlivý variant delta sa v priebehu niekoľkých mesiacov stane vo svete dominantnou mutáciou nového koronavírusu. Uviedla to v stredu Svetová zdravotnícka organizácia, podľa ktorej už jeho výskyt zaznamenali v 124 krajinách a teritóriách.



„Očakáva sa, že delta veľmi rýchlo prekoná ostatné varianty a stane sa v priebehu nadchádzajúcich mesiacov dominantnou cirkulujúcou líniou (nového koronavírusu)," uvádza sa podľa agentúry AFP v pravidelnom hodnotení globálnej epidemiologickej situácie, ktorú zdravotnícka agentúra OSN zverejňuje každý týždeň.



Za posledný týždeň sa počet krajín a teritórií, v ktorých potvrdili výskyt variantu delta, pôvodne objaveného v Indii, zvýšil o 13. V mnohých veľkých štátoch, vrátane Británie, Číny, Indie, Indonézie či Ruska, už variant delta zistili vo viac než 75 percentách analyzovaných vzoriek.



Medzi ďalšie varianty koronavírusu, ktoré podľa WHO vzbudzujú obavy, patria v súčasnosti alfa, beta a gama, čo sú nové označenia pre tzv. britský, juhoafrický a brazílsky variant. Najviac rozšírený je variant alfa, ktorý už potvrdilo 180 krajín sveta; nasleduje beta (130 krajín) a gama (78 krajín).



Počet nových prípadov nákazy koronavírusom vo svete sa v týždni končiacom 18. júlom zvýšil o 12 percent. Najväčšie prírastky nakazených momentálne hlásia z Indonézie, Británie a Brazílie.



Ak bude šírenie nákazy pokračovať takýmto tempom, v priebehu troch týždňov celkový počet prípadov nákazy prekročí 200 miliónov, uvádza WHO.