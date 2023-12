WHO: Desaťtisíce civilistov v Gaze hľadajú útočisko v nemocniciach

Gaza/Tel Aviv 28. decembra (TASR) - Desaťtisíce civilistov v Pásme Gazy hľadajú útočisko pred vojnou v nemocniciach, uviedla v stredu Svetová zdravotnícka organizácia. TASR informuje podľa agentúry DPA.



V nemocnici Šifá v meste Gaza je preplnená 50.000 ľuďmi, kým v nemocnoci al-Amál v južnej časti Pásma Gazy sa skrýva 14.000 ľudí, uviedla svetová organizácia na platforme X s odvolaním sa na výpovede tímu v teréne.



Agentúra DPA pripomína, že tvrdenia nebolo možné nezávisle overiť. Z vyhlásenia WHO vyplýva, že delegácii sa podarilo dopraviť zásoby humanitárnej pomoci do nemocníc spolu s predstaviteľmi Detského fondu OSN (UNICEF) a ďalšou organizáciou.



Na ceste do týchto nemocníc pozoroval tím WHO desaťtisíce ľudí utekajúcich pred ťažkými izraelskými útokmi peši, na muliciach či na autách, píše DPA.



V nemocniciach sa musel personál WHO predierať cez pacientov a ľudí hľadajúcich útočisko, ktorými boli tieto zdravotnícke zariadenia preplnené.



Podľa WHO v súčasnosti v Pásme Gazy čiastočne funguje 13 nemocníc a dve na minimálnej úrovni, kým 21 už vôbec nie je v prevádzke.



Predstavitelia tejto svetovej organizácie vyjadrili mimoriadne znepokojenie, že nový pohyb utečencov len ďalej zaťaží zdravotnícke zariadenia v južnej časti Pásma Gazy.



"Tento vynútený masový pohyb tiež povedie k väčšiemu preplneniu, zvýši riziko šírenia infekčných ochorení a sťaží dodávky humanitárnej pomoci," citovala správa WHO člena tímu v teréne.