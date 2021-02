WHO: Dlhodobé následky ochorenia COVID-19 by mali byť prioritou

Kodaň 25. februára (TASR) - Porozumenie možným dlhodobým následkom ochorenia COVID-19 by malo byť pre zdravotnícke úrady prioritou, uviedla vo štvrtok európska pobočka Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Informovala o tom agentúra AFP.



Riaditeľ WHO pre oblasť Európy Hans Kluge povedal, že pacientom s následkami po prekonaní ochorenia COVID-19 je potrebné venovať starostlivosť a "vypočuť ich, ak chceme porozumieť dlhodobým následkom a procesu zotavovania sa z tohto ochorenia".



"Pre WHO je to jasnou prioritou s maximálnou dôležitosťou a malo by to tak byť pre všetky zdravotnícke úrady," povedal Kluge.



Jeden z desiatich ľudí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pociťuje zdravotné problémy aj 12 týždňov po jeho prekonaní, uvádza WHO na svojej oficiálnej webovej stránke. Medzi tieto problémy patria vysoká miera únavy a riziko poškodenia srdca, pľúc a mozgu.