WHO: Do decembra môže v Európe umrieť ďalších 236.000 ľudí na COVID-19

Kodaň 30. augusta (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyjadrila v pondelok obavy, že do 1. decembra tohto roka by v Európe mohlo dôjsť k ďalším 236.000 úmrtiam na ochorenie COVID-19. Informuje o tom agentúra AFP.



WHO zároveň vyjadrila znepokojenie v súvislosti so stagnujúcou mierou zaočkovanosti proti koronavírusu a nízkou mierou prijímania vakcinácie v chudobnejších krajinách.



"V priebehu minulého týždňa bol zaznamenaný 11-percentný nárast úmrtí v regióne – jedna spoľahlivá projekcia očakáva do 1. decembra v Európe ďalších 236.000 úmrtí," povedal novinárom regionálny riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge. "Stagnácia v prijímaní vakcíny v našom regióne vyvoláva vážne obavy," dodal.