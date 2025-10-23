< sekcia Zahraničie
WHO: Do Gazy stále neprichádza dostatok potravín, hlad sa neznížil
Izrael počas vojny opakovane zastavoval dodávky pomoci do Pásma Gazy.
Autor TASR
Ženeva 23. októbra (TASR) – Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo štvrtok uviedla, že v Pásme Gazy od uzavretia prímeria medzi Izraelom a militantnými hnutím Hamas nenastalo pozorovateľné zníženie hladu a len minimálne sa zlepšili dodávky humanitárnej pomoci. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
„Situácia stále zostáva katastrofálna, pretože to, čo tam prichádza, nestačí,“ povedal generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus novinárom v ženevskom sídle organizácie. Od vstupu prímeria do platnosti 10. októbra podľa neho v Gaze "nedošlo k poklesu hladovania, pretože tam nie je dostatok potravín“.
Izrael počas vojny opakovane zastavoval dodávky pomoci do Pásma Gazy, čo zhoršilo tamojšiu zlú humanitárnu situáciu a podľa OSN spôsobilo v častiach tohto palestínskeho územia hladomor.
Dohoda o prímerí sprostredkovaná Spojenými štátmi hovorí o vstupe 600 nákladných vozidiel s humanitárnou pomocou do Gazy denne. Tedros tvrdí, že ich v súčasnosti za deň prichádza len 200 až 300. Doplnil, že veľká časť dodávok je komerčná, no obyvatelia pásma si nemajú za čo kupovať tovar.
Zdravotníctvo v Gaze bolo počas dvojročnej vojny vyvolanej bezprecedentným útokom Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023 zdevastované. „V Gaze nie sú žiadne plne fungujúce nemocnice a len 14 z 36 nemocníc vôbec funguje. Je tam kritický nedostatok základných liekov, vybavenia a zdravotníckych pracovníkov,“ povedal Tedros. Celkové náklady na obnovu zdravotníctva v Gaze podľa neho dosiahnu najmenej sedem miliárd dolárov.
