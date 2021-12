WHO: Do konca týždňa bude mať covid za sebou jeden z 10 ľudí

Kodaň 7. decembra (TASR) - Do konca tohto týždňa jeden z desiatich ľudí v európskom regióne bude mať už za sebou alebo bude práve prekonávať ochorenie COVID-19, potvrdené laboratórnym testom. V utorok to uviedol šéf európskeho úradu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Hans Kluge, ktorého citovala tlačová agentúra DPA.



Počet nových prípadov nákazy a úmrtí sa za posledné dva mesiace viac ako zdvojnásobil, povedal Kluge na online tlačovej konferencii. "Úmrtnosť by bola bez očkovania oveľa horšia," dodal regionálny riaditeľ WHO.



WHO zahŕňa do európskeho regiónu 53 krajín, patria doň teda nielen členské štáty Európskej únie, ale tiež štáty ďalej na východ ako Rusko, Ukrajina a Turecko.



V regióne už zaznamenali takmer 90 miliónov prípadov infekcie a takmer 1,6 milióna súvisiacich úmrtí, ukazujú údaje organizácie.



Kluge povedal, že počet nových prípadov nákazy sa zvyšuje vo všetkých vekových kategóriách, pričom najvyššie počty sú v súčasnosti pozorované vo vekovej skupine päť až 14 rokov.



K pondelku bolo celkovo v 21 štátoch európskeho regiónu zaznamenaných 432 potvrdených infekcií variantom omikron, informoval Kluge.



"Omikron je tu, prípadov pribúda a sme právom znepokojení a opatrní," dodal.



Súčasným problémom je delta variant koronavírusu, ktorý naďalej prevláda, oznámil Kluge. "Dnes však napredujeme v boji proti delte a tak zajtra vyhráme nad omikronom," dodal.



"Je potrebné stabilizovať pandémiu – to znamená nielen jeden variant v jedno obdobie, ale všetky varianty naraz," vyhlásil šéf WHO pre európsky región.



Vyzval na zvýšenie percenta zaočkovanosti, na podávanie posilňujúcich dávok vakcín, na lepšie nosenie rúšok vo vnútorných priestoroch a na vetranie miestností.



Kluge zároveň povedal, že povinné očkovanie by malo byť až úplne poslednou možnosťou, keď sa už vyčerpajú všetky uskutočniteľné spôsoby na zlepšenie miery zaočkovanosti.